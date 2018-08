PSD-ALDE face tot posibilul să împiedice convocarea unei sesiuni extraordinare

Prima zi de muncă după vacanța de Paște, prima de chiul în Camera Deputaților

Scandal în şedinţa conducerii Camerei Deputaţilor! Reprezentanţii PSD-ALDE au făcut tot posibilul să împiedice convocarea unei sesiuni extraordinare. Aşa că au luat la puricat semnăturile depuse de Opoziţie pentru convocarea acestei sesiuni.

Miza era înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă după intervenţia în forţă a Jandarmeriei, în 10 august. Dar şi depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Carmen Dan. Şedinţa a avut loc în lipsa lui Liviu Dragnea, care şi-a delegat astăzi atribuţiile.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi-a delegat atribuţiile deputatului PSD Carmen Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei, în perioada în care se află în concediu, a declarat, luni, deputatul PNL Dan Vîlceanu. El l-a acuzat pe Liviu Dragnea că nu a vrut să dea curs solicitării opoziţiei de convocare în sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor

"Ca să înţelegeţi, aceasta este solicitarea noastră şi nu avea niciun fel de motiv să o refuze. Preşedintele Camerei Deputaţilor, odată primind această solicitare, trebuia să convoace Camera Deputaţilor în sesiune extraordinară. Nu a făcut-o, ba mai mult, astăzi aflăm că şi-a delegat atribuţiile. Este singura acţiune pe care a făcut-o Liviu Dragnea în urma acestei solicitări”, a declarat luni în Parlament deputatul PNL Dan Vîlceanu.

Pe ordinea de zi a şedinţei Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor s-a regăsit solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare în sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor în perioada 20-24 august. Opoziţia intenţiona, în acest fel, să dezbată în plen o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, după violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei. De asemenea, pentru sesiunea extraordinară, Opoziţia a cerut constituirea unei comisii de anchetă privind violenţele din Piaţa Victoriei.

Ludovic Orban: Dragnea, într-un gest suprem de laşitate, şi-a delegat atribuţiile soţiei consilierului său

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că nu numai că preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu a convocat sesiunea extraordinară cerută de Opoziţie, ci, "într-un gest suprem de laşitate" şi-a delegat atribuţiile către Carmen Mihălcescu, "soţia consilierului său, Horia Mihălcescu".

"Liviu Dragnea nu numai că nu a convocat sesiunea extraordinară, săptămâna trecută, ci astăzi, într-un gest suprem de laşitate şi de lipsă de responsabilitate, a delegat atribuţiile către doamna Mihălcescu, soţia consilierului său, Horia Mihălcescu. Ea a fost delegată fără ca solicitarea sesiunii extraordinare să fie finalizată de preşedintele Camerei Deputaţilor. Sigur că reprezentanţii noştri solicită convocarea sesiunii extraordinare de către preşedinte, iar apoi biroul preşedintelui să aprobe", a afirmat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al partidului, care a a avut loc luni la Parlament.

Carmen Mihălcescu: Solicitarea de convocare a unei sesiuni extraordinare nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu, care a preluat pentru ziua de luni atribuţiile preşedintelui acestei Camere, Liviu Dragnea, consideră că solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare în perioada 20-24 august nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare.

"În solicitare se specifică perioada pentru care să aibă loc sesiunea extraordinară, mai puţin ora. Colegul meu aflat de permanenţă săptămâna trecută, Florin Iordache, a decis ca solicitarea să fie trimisă Secretariatului general pentru convocarea Biroului permanent. (...) Solicitarea nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare. Aceasta trebuia să fie însoţită de un proiect de hotărâre în care să se specifice denumirea comisiilor de anchetă, obiectivele acesteia. Sunt şi inadvertenţe de natură tehnică, începând cu tabelele de (n.r. - semnături) de care s-a făcut mişto într-adevăr în Biroul permanent (...). Acel cap de tabel la care noi am ţinut şi s-a făcut de fiecare. Poate părea o chestiune neserioasă, dar în realitate nu este. Este tot o procedură pe care trebuie să o respectăm. În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite (...) Domnul Năsui are o semnătură diferită pe solicitarea trimisă către Biroul permanent şi în tabelul pentru convocarea sesiunii extraordinare. Noi nu avem competenţa necesară să facem vreo expertiză grafologică. Toate aceste lucruri luate la un loc (...) înseamnă că Regulamentul nu a fost respectat şi că această sesiune extraordinară nu poate fi convocată", a spus Mihălcescu, luni, după şedinţa Biroului permanent în care s-a analizat solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare", a afirmat Carmen Mihălcescu, conform Agerpres.

Ea a adăugat că a solicitat reprezentanţilor grupurilor PNL, USR şi PMP să-şi retragă solicitarea şi să o pună în acord cu prevederile legale şi regulamentare, dar aceştia au refuzat.

"Nimeni în Biroul permanent nu a susţinut că nu şi-ar dori în vreun fel sau altul sesiunea extraordinară", a spus Mihălcescu.