Coaliţia PSD-ALDE decide ce va face cu legile Justiţiei

Coaliţia de guvernare decide astăzi dacă Legile Justiţiei rămân în Guvern sau dacă le vor trimite în Parlament.

"Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie", a declarat Dragnea, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National.

Liderul PSD a adaugat ca ministrul Tudorel Toader mai lucreaza la modificarile legilor Justitiei pentru a insera unele propuneri care au venit din partea unor asociatii de profil si spera ca in aceasta saptamana sa aiba o forma finala.