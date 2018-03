Toate candidaturile pentru Congresul PSD au fost validate de CExN

Liderii PSD s-au reunit vineri în ședința CExN-ului, și au validat candidaturile pentru Congres care au fost depuse până joi, la ora 16:00. Au fost votate în unanimitate toate cele 24 de candidaturi, cu o singură excepție, Cătălin Rădulescu, unde au fost și abțineri. Liviu Dragnea a avut și o justificare pentru numărul mare de femei care vor fi alese: acestea vor aduce mai multe armonie și echilibru în PSD. Sâmbătă, Congresul va începe la ora 11.00 și vor participa peste 4.000 de oameni care vor alege 24 de oameni.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, după şedinţa CExN al partidului, că toţi cei care şi-au exprimat dorinţa să candideze vor fi trecuţi pe buletinele de vot şi că îl va propune pe Niculae Bădălău pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al PSD.

”Am propus colegilor mei să se aprobe şi candidaturile care nu îndeplineau toate condiţiile, pentru cei patru colegi, respectiv doamna Andronescu, domnul Bănicioiu, amândoi pentru funcţia de preşedinte executiv, domnul Cătălin Rădulescu, pentru funcţia de vicepreşedinte pe regiunea Sud, şi domnul Codrin Ştefănescu, pentru funcţia de secretar general. Deci avem 24 de candidaţi aprobaţi. Toţi cei care şi-au exprimat dorinţa să candideze vor fi trecuţi pe buletinele de vot”, a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Care sunt candidații care s-au înscris în cursă

Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu candidează la Congresul din 10 martie pentru funcţia de preşedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacşu şi Codrin Ştefănescu - pentru secretar general al PSD.

* Regiunea Nord-Est: Doina Fedorovici (PSD Botoşani) şi Gabriel Vlase (PSD Bacău)

* Regiunea Sud-Est: Mirela Furtună (PSD Tulcea) şi Marian Oprişan (PSD Vrancea)

* Regiunea Sud: Carmen Dan - PSD Teleorman (pe locurile alocate femeilor) şi Adrian Ţuţuianu - PSD Dâmboviţa, Cătălin Rădulescu şi Şerban Valeca - ambii de la PSD Argeş (pe locul alocat bărbaţilor)

* Regiunea Sud-Vest: Lia Olguţa Vasilescu (PSD Dolj) şi Paul Stănescu (PSD Olt)

* Regiunea Vest: Natalia Intotero (PSD Hunedoara) şi Mihai Fifor (PSD Arad)

* Regiunea Nord-Vest: Doina Pană (PSD Bistriţa-Năsăud) şi Gabriel Zetea (PSD Maramureş)

* Regiunea Centru: Roxana Mînzatu (PSD Braşov) şi Bogdan Trif (PSD Sibiu)

* Regiunea Bucureşti - Ilfov: Gabriela Firea (pe locurile alocate femeilor) şi Robert Negoiţă - PSD Sector 3 (pe locul alocat bărbaţilor).

Pe de altă parte, liderii nemulțumiți din partid, cei care fac parte din celebra tabără anti-Dragnea, și-au spus joi nemulțumirile chiar în fața sediului PSD.

Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat, joi, că şi-a depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte al partidului, deşi nu are susţinerea organizaţiei, acuzându-şi colegii Florin Iordache şi Claudiu Manda că nu sunt capabili să îşi coordoneze comisiile parlamentare, dar fac declaraţii publice.

Rădulescu: Iordache şi Manda să nu mai facă pe deştepţii!

"Mi-am depus candidatura fără susţinerea organizaţiei. Nu am comentat până acum cât de buni sau nebuni sunt, dar colegii din Oltenia sa se abţină- Manda şi Iordache. Florin Iordache să vadă de comisia lui şi să nu mai facă pe deşteptul să ne dea exemple ce bun jurist este. Am contestat modul de alegere în Congres. Dacă aceşti doi domni deştepti, cum se cred dânşii, şi care nu au dovedit că şi-au făcut treaba măcar în comisiile pe care le conduc, niciunul dintre ei. Fac referire şi stiu mai bine că nu am avut susţinere, pentru că cerinţa a fost că se dă susţinere pentru o singură persoană, deci noi nici nu am intrat în votul organizaţiei. Domnii aceştia, care sunt habarnişti, ar trebui să ştie, să nu mintă în faţa televiziunilor", a declarat joi, Cătălin Rădulescu.

"Votul de sâmbătă mi se pare că nu îşi are rostul. Trebuia să rămânem cu funcţiile până la congresul la termen şi să organizăm atunci pentru toate funcţiile. Nu veţi avea mari surprize. Probabil va fi omul şi locul. Unii s-au îmbolnăvit noaptea, au răcit a doua zi, nu au mai vrut să candideze.M-aş bucura să candideze Nicu Bănicioiu", a mai spus Rădulescu. Parlamentarul susţine că unii s-au retras tocmai pentru că şansele erau zero după actuala formulă de alegere. "Case closed. Trebuia ca toată lumea să candideze. Mâine se vor discuta toate candidaturile şi se va face o listă cu toţi cei care candidează. Unii şi-au depus candidaturile şi apoi au răcit şi nu pot vorbi răciţi la congres. M-am mirat de faptul că s-au înscris şi apoi s-au îmbolnăvit", a spus Rădulescu.

Codrin Ştefănescu: Nu ştiu dacă pot intra în sală

Codrin Ştefănescu a anunţat joi că va candida pentru funcţia de secretar general al PSD, în condiţiile în care nu ştie dacă va putea intra în Sala Palatului, acolo unde va avea loc Congresul PSD, din cauza regulamentului, pe care îl contestă.

"Îmi depun candidatura pentru funcţia de secretar general, în condiţiile în care nu ştiu dacă pot intra în sală", a declarat Codrin Ştefănescu.

Ecaterina Andronescu: Nu era nevoie de alegeri în partid

Ecaterina Andronescu şi-a depus joi candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, funcţie deţinută în prezent de Niculae Bădălău, declarând însă că nu era nevoie de alegeri în partid, iar dacă acestea au loc trebuiau supuse la vot toate funcţiile.

"Pentru preşedinte executiv, am depus-o în ideea nu că alerg după funcţii, niciodată nu am făcut asta, dar cred că trebuie menţinută competiţia în partid şi reprezentanţii la congres decid prin votul lor. (...) Aşa cum s-au desfăşurat toate congresele până acum, de fiecare dată, toate funcţiile au fost supuse din nou la vot pentru un nou mandat, pentru că altfel noi ne aflăm în interiorul unui mandate, în care toată lumea care a trecut prin votul congresului a obţinut un mandate de patru ani. Suntem încă la jumătatea mandatului", a declarat Ecaterina Andronescu, întrebată fiind dacă era nevoie de un vot pentru toate funcţiile din cadrul PSD.