OSCAR 2017 - Casey Affleck şi Emma Stone, cei mai buni actori în rol principal

Emma Stone (La La Land) şi Casey Affleck (Manchester by the Sea), au fost recompensaţi cu Oscarurile pentru cei mai buni actori în roluri principale.

Emma Stone a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal

Emma Stone a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale din pelicula ”La La Land”, la cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La categoria ”cea mai bună actriţă în rol principal” au fost nominalizate Isabelle Huppeert (”Elle”), Ruth Negga (”Loving”), Natalie Portman (”Jackie”), Emma Stone (”La La Land”) şi Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”).

Acesta este primul premiu Oscar câştigat de Emma Stone. Artista americană a fost nominalizată în 2015 la categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar” pentru interpretarea sa din filmul ”Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”.

Casey Affleck a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, graţie evoluţiei sale din lungmetrajul ”Manchester by the Sea”, la cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La această categorie – ”cel mai bun actor în rol principal” – au fost nominalizaţi Casey Affleck (”Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) şi Denzel Washington (”Fences”).

Acesta este primul Oscar câştigat din Cassey Affleck. Actorul american a mai fost nominalizat la Oscarul pentru rol secundar în anul 2008 pentru interpretarea din filmul ”The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.