Prună (USR) despre Legea Offshore: "Am asistat la teatrul absurdului"

Deputatul USR Cristina Prună a cristicat faptul că, de la dezbaterile Legii Offshore au lipsit tocmai persoanele direct implicate din partea statului: Dragnea, miniștrii Energiei și Finanțelor și șeful ANRM.

Deputatul USR Cristina Prună a criticat, miercuri, după întâlnirea dintre liderii grupurilor parlamentare şi concesionarii din zona offshore a zăcămintelor de petrol şi gaze, faptul că miniştrii Finanţelor şi Energiei, directorul ANRM şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu au fost prezenţi să-şi asume răspunderea pe acest proiect economic, susţinând că este "un fel de teatru al absurdului".



"Am avut această de întâlnire care trebuia să aibă loc încă din luna martie. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am discutat cu investitorii, am avut ocazia să întrebăm care este opinia lor pe forma legii care a ieşit din comisiile reunite săptămâna trecută. Pe de altă parte, cel puţin noi, USR, ne aşteptam ca astăzi să avem în sală ministrul Energiei, ministrul Finanţelor Publice, directorul ANRM şi să avem discuţii aplicate, discuţii pe cifre, studii de impact care să ne arate pe ultima formă a legii votată încă o dată săptămâna trecută în comisii cât câştigă statul român, cât câştigă investitorii şi, până la urmă, cât câştigă şi consumatorii. Nu s-a întâmplat acest lucru, nici măcar domnul Dragnea nu a fost prezent, deşi, dacă vă aduceţi bine aminte, în luna iulie ne prezenta pe flipchart tot felul de estimări de cât câştigă România, câte miliarde de dolari, câte miliarde de euro, nu a fost prezent astăzi. Şi am asistat la un fel de teatru al absurdului", a afirmat deputatul USR, membru în Comisia pentru industrii.



Ea a precizat că investitorii, pe de o parte, invocă ordonanţa din 1999 care scuteşte de la orice taxe şi impozite suplimentare, "iar, de cealaltă parte, PSD a venit cu această formă a legii o dată în luna iulie, mai apoi în luna septembrie în Camera Deputaţilor şi chiar săptămâna trecută cu un nou nivel de taxare care, practic, este mai mare decât cel votat în luna iulie".



"Deci, undeva există o ruptură, nu înţelegem de ce oamenii aceştia nu au fost astăzi prezenţi să îşi asume răspunderea, pentru că vorbim de cel mai mare proiect economic de 30 de ani încoace, proiect economic de care România ar putea să beneficieze, ar putea să-şi relaxeze industria petrochimică, ar putea să îşi asigure securitatea energetică de care avem atâta nevoie. Lucrul acesta, după cum vedeţi, este lăsat pe mâna unor iresponsabili care nu sunt în stare să vină aici să prezinte cifre, să ne prezinte studii, ca să avem o idee clară de cât câştigă statul român, cât câştigă investitorii şi să vedem dacă această investiţie va avea loc până la urmă, pentru că degeaba legiferăm aici în Parlamentul României dacă investiţia nu se va întâmpla", a adăugat Prună.



Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie publică au dat, săptămâna trecută, raport la Legea offshore, însă dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor a fost amânată la solicitarea UDMR. Legea se află pentru a doua oară în dezbaterea Parlamentului, după ce preşedintele Klaus Iohannis a trimis-o pentru reexaminare.