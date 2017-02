Prună: Nu am făcut nimic în vederea comasării DNA și DIICOT; este o manipulare

Fostul ministru al Justiției Raluca Prună susține că, în timpul mandatului său, nu a făcut nimic în vederea comasării DNA cu DIICOT, afirmând că declarațiile în acest sens reprezintă "manipulări".

"Fără cuvinte multe, am organizat DIICOT în oglindă cu DNA plecând exact de la principiul simetriei și de la succesul DNA. Nu am făcut nimic în vederea comasării celor două parchete speciale. Ce am făcut e în actul de consolidare a DIICOT și în susținerea fără rezerve a DNA. (...) Restul e manipulare", a scris Prună, joi, pe Facebook.

Ea invocă în acest sens o postare a sa de pe Facebook, din 30 noiembrie anul trecut, precum și declarația sa privind pretinsa comasare a DNA și la DIICOT din aceeași dată.

Raluca Prună susține că este vorba tot de manipulare și în cazul declarațiilor succesorului său la Ministerul Justiției referitoare la modificarea prin Ordonanță a legislației penale.

"Și aici e ca la radio Erevan: da, am modificat în iunie 2016 texte care fuseseră declarate neconstituționale încă din 2013 și pentru care Parlamentul nu mișcase un deget în ciuda proiectelor legislative depuse la timp de Ministerul Justiției. Și când am propus aceste modificări, sistemul judiciar le-a salutat. Și am făcut modificările la lumina zilei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Acum sistemul judiciar, prin vocile sale la vârf, sancționează modificări adoptate de Guvernul actual noaptea, pe 31 Ianuarie 2017. Publicate tot noaptea, la 1,15, în Monitorul Oficial. E o diferență uriașă de natură, mijloc și conținut", subliniază fostul ministru al Justiției.

De asemenea, Prună îi răspunde președintelui PSD, Liviu Dragnea, că nu organizează proteste.

"Îl asigur că nu eu organizez protestele și îl asigur că nu e nevoie să le organizeze nimeni. Există o lume care nu are nevoie să i se spună ce să facă, o lume care nu e controlată decât de 'legea morala din sine', o lume care nu renunță la principii pentru 50-100 de lei la salariul minim sau la pensie sau pentru o creștere de salariu. O lume care chiar dacă e tăcută adesea sau nu votează, există. Și reacționează când anumite limite sunt încălcate", arată ea.

