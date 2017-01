Prună, despre modificarea Codurilor penale: Nu mai sunt lucruri care să necesite o acțiune urgentă

Fostul ministru al Justiției Raluca Prună a ajuns joi la sediul Ministerului Justiției, pentru predarea mandatului noului ministru, Florin Iordache.

La intrarea în sediul ministerului, aceasta a declarat, referitor la modificarea Codurilor penale, că nu mai sunt lucruri care să necesite o acțiune urgentă, potrivit Agerpres.

"Depinde, ce înseamnă ajustarea Codului penal și a Codului de procedură penală? Cred că nu, cred că am avut destul de multe decizii ale CCR, am pus în acord această legislație, nu demult, la jumătatea anului trecut, cu deciziile Curții și eu cred că nu mai sunt lucruri care să necesite o acțiune urgentă. Dar acum, sigur, rămâne de văzut, eu știu, dacă CCR va constata că o altă prevedere este neconstituțională, evident că va trebui modificată prevederea respectivă", a spus Raluca Prună.

De asemenea, ea a precizat că a făcut multe lucruri în mandatul său, iar pentru altele nu a avut timp.

"Cred că am făcut un mandat destul de bun, într-un timp foarte scurt, am făcut multe lucruri, am lăsat și multe lucruri nefăcute, nu am avut timp. De exemplu, am pregătit tot anul trecut un pachet de legi ale justiției care modifică legile din 2004, cele 3 legi, pachetul pe justiție. Am făcut printr-o largă consultare, am discutat cu toate asociațiile de magistrați, erau proiecte de lege, nu am reușit să le depunem în Parlament și cred că e corect să le lăsăm acestui Guvern și eu am nădejdea că ele vor fi adoptate", a mai spus Prună.