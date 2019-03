Protestul transportatorilor a avut efect! UE amână proiectul "Mobilitate1"

Antonio Tajani a făcut anunţul la puţin timp după ora locală 09.00, în plenul PE, într-un moment în care sute de transportatori, printre care şi români, erau deja adunaţi în faţa clădirii legislativului comunitar din Strasbourg pentru a protesta împotriva măsurilor prevăzute de acest pachet legislativ.

Preşedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a anunţat miercuri dimineaţă în plenul PE că pachetul "Mobilitate 1" care urma să fie supus la vot în cursul după-amiezii a fost retrimis la comisia de specialitate din cauza numărului mare de amendamente propuse.

Antonio Tajani a făcut anunţul la puţin timp după ora locală 09.00, în plenul PE, într-un moment în care sute de transportatori, printre care şi români, erau deja adunaţi în faţa clădirii legislativului comunitar din Strasbourg pentru a protesta împotriva măsurilor prevăzute de acest pachet legislativ.

Tajani a spus în plen că pachetul "Mobilitate" are foarte multe amendamente şi că există mai multe cereri pentru voturi separate, ceea ce ar face ca procesul de vot să fie lung şi să apară erori. Cele trei propuneri de directivă din pachet au fost retrimise la Comisia pentru transport şi turism (TRAN) şi s-ar putea întoarce în plenul PE la începutul lui aprilie, la Bruxelles.

Karima Delli, din grupul Verzi/Alianţa Liberă Europeană, preşedinta Comisiei TRAN, a afirmat într-un comunicat că Tajani a dat dovadă de slabe calităţi de lider şi a amânat un vot în mod previzibil haotic.

"Era previzibil ca votul plănuit pentru astăzi să devină haotic. Preşedintele PE a evitat confuzia completă în ultimul moment, în loc să le dea membrilor mai mult timp de la bun început. Grupul Verzi/ALE va continua să lupte împotriva sclaviei moderne pe drumurile Europei, împotriva exploatării şoferilor de camion şi în favoarea unor condiţii de lucru mai corecte", a afirmat ea, potrivit unui comunicat al grupului.

"Suntem membri UE cu drepturi depline sau nu suntem?"

Încă de dimineaţă, câteva sute de transportatori, în principal din România şi Bulgaria, s-au adunat în faţa Parlamentului European, iar apoi claxoanele lor s-au făcut auzite în sediul PE timp de mai multe ore. Câţiva reprezentanţi au intrat la discuţii în sediul PE şi transportatorii români sperau să se poată întâlni şi cu eurodeputaţii din România.

Dorin Pop, vicepreşedintele asociaţiei patronale APTE 2002 din Arad, unul dintre iniţiatorii acţiunilor în vederea amânării sau respingerii totale a pachetului legislativ "Mobilitate 1", a explicat pentru AGERPRES motivele pentru care sute de români care activează în domeniu au decis să vină la Strasbourg pentru acest protest.

"Până în momentul de faţă cu ocazia unui control de rutină se verificau diagramele sau activitatea pe ultimele 28 de zile. Ceea ce s-a propus în pachetul legislativ Mobilitate 1 este dublu, adică 56. Nu e posibil aşa ceva. Plus, camionul cu şoferul trebuie să se întoarcă săptămânal în ţara unde îşi are sediul firma, adică în România. Ceea ce ne dezavantajează. Într-un cuvânt, vor să ne scoată de pe piaţa transporturilor intracomunitare. Adică ori suntem membri UE cu drepturi depline, ori nu mai suntem?", a declarat Dorin Pop pentru AGERPRES.

El a precizat că toate ţările estice sunt nemulţumite de pachetul "Mobilitate 1", dar că acesta îi afectează cel mai mult pe români şi bulgari.

"Noi am înţeles mesajul că se amână, dar noi trebuie să obţinem un protocol sau un rezultat clar. Nu am venit aici câteva sute de oameni să plecăm precum am venit. Numai din Arad sunt 220 de oameni", a mai afirmat Dorin Pop.

El dă asigurări că firmele din domeniul transporturilor din România nu fac o concurenţă neloială. "De exemplu, un şofer angajat de-al nostru are un venit echivalent sau de multe ori mai mare decât un şofer în Europa. Un şofer angajat la mine la societate în Arad are venitul mai mare decât un şofer din Germania. Un exemplu care ne dă de gândit", a spus vicepreşedintele APTE.

"Un pachet mort în această legislatură"

Eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu, vicepreşedinte al grupului PPE din PE şi membru al Comisiei TRAN, a fost unul dintre membrii PE care s-au aflat în spatele demersului finalizat cu retrimiterea pachetului "Mobilitate 1" la Comisia TRAN.

"Noi am respectat regulile de procedură, ei nu le-au respectat. Există o regulă de procedură care spune că dacă există la un raport în plen mai mult de 50 de amendamente, preşedintele parlamentului are posibilitatea să trimită raportul înapoi la Comisie. Aşa spune regula şi Comisia trebuie să reia votul, să voteze amendamentele şi cele care primesc mai mult de o treime din voturile membrilor comisiei pot fi prezentate apoi în plen. Asta este regula şi asta am făcut", a declarat Marinescu miercuri, la Strasbourg, pentru ziariştii români.

El a explicat că retrimiterea la Comisia TRAN a pachetului "Mobilitate 1" s-a realizat "cu sprijinul grupului nostru format din români, polonezi, bulgari, baltici şi cu sprijinul unui grup politic care a depus foarte multe amendamente pentru voturi separate. Adică s-au depus amendamente ca să împărţim un text în două bucăţi, trei bucăţi, patru bucăţi ş.a.m.d."

Potrivit eurodeputatului PNL, preşedinta Comisiei TRAN va convoca acum o reuniune de urgenţă a acesteia săptămâna viitoare şi se va încerca supunerea la vot a pachetului în minisesiunea de săptămâna viitoare de la Bruxelles.

"Eu am îndoieli. Pentru că eu cred că vor fi mii de amendamente care vor trebui duse în plen şi s-ar putea să nu existe timpul necesar, aşa că poate se va amâna pentru aprilie. Oricum, acest pachet în această legislatură e mort. Şi sper ca după aceea Comisia Europeană să se gândească bine şi să facă altceva decât face acum dna comisar (european pentru transport, Violeta Bulc - n.r.), care bântuie pe aici prin Parlament şi roagă oamenii să voteze acest pachet. Să se gândească, să-l retragă şi să prezinte o propunere normală. Pentru că, în opinia mea, pentru a scăpa transportatorii de legile naţionale din Germania şi din Franţa trebuie să existe o reglementare europeană, una normală, care să respecte competiţia, drepturile tuturor transportatorilor", a mai declarat Marian-Jean Marinescu.

În opinia lui, cel mai probabil munca la aceste regulamente va fi reluată în toamnă, în noua legislatură, şi totul va depinde atunci de componenţa viitorului Parlament European.