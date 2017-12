Protestele împotriva regimului escaladează în Iran. Măsuri drastice ale autorităților

Un nou val de demonstrații împotriva regimului de la Teheran a avut loc sâmbătă, spre îngrijorarea guvernului, care a decis să închidă școlile și să oprească trenurile pentru ultima zi din an, potrivit Jerusalem Post.

Imaginile care au apărut pe rețelele de socializare surprind mulțimi de oameni, mulți dintre ei studenți, care strigă lozinci împotriva Liderului Suprem: ”Moarte lui Khamenei!”.

Ținta nemulțumirilor este însă și președintele moderat al țării, Hassan Rouhani.

Demonstrațiile au început joi, în Mashhad, al doilea oraș al țării și s-au extins apoi în mai multe orașe.

Printre cauzele indicate se află nivelul scăzut de trai, șomajul, corupția oficialilor și o creștere a prețurilor la produsele de bază - ouă, carne de pui, etc.

Informațiile postate pe rețelele sociale precizează că unii protestatari au strigat împotriva implicării Iranului în confloictele din Orientul Mijlociu: ”Nu Gaza, nu Liban, sufletul meu pentru Iran” sau ”Plecați din Siria, gândiți-vă și la noi”.

#BreakingNews Dec 30 - #Kermanshah , #Iran People chanting "Not Gaza, Not Lebanon, My life for Iran" #IranProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/UBRKWnt0Ds

Autoritățile au avertizat cetățenii să nu participe la proteste neautorizate și au mobilizat rapid susținători ai guvernului.

O serie de contramanifestații au avut loc sâmbătă în sute dem orașe din Iran, mii de oameni ieșind pentru a-și arăta susținerea pentru regim.

People of #Tehran who are protesting corrupted Shia clerics and Islamic regime authorities tear down picture of #Khamenei , dictator Supreme Leader of Islamic regime. #IranProtests pic.twitter.com/fyFjtg1URH