Protestează de unul singur, in fieful lui Dragnea: Să știe că nu i-a călcat pe toți pe cap!

Un electrician din zona Turnu Măgurele protestează de mai multe săptămâni de unul singur.

Daniel Tuinete e un simplu electrician din zona Turnu Măgurele. N-are averi, n-are afaceri, n-are… nimic de pierdut. Însă are un curaj de pomină. Să protestezi în fieful lui Dragnea de unul singur, chiar în fața Hotelului Turris, reper simbolic pentru puterea familiei baronului, e un gest de-a dreptul măreț, scrie liberinteleorman.ro.

De mai multă vreme, Daniel protestează. Aproape zilnic stă câte o oră în fața hotelului, cu câte o pancartă pe care își scrie gândurile. Majoritatea despre Dragnea.



"Dragnea deține un secret pe care nu vrea să-l împărtășească și conjudețenilor lui. Dacă tot plânge pe umerii noștri și apare o dată la patru ani în zonă, măcar să ni-l spună și nouă. Cum a făcut atâta avere, dacă tot e de stânga. Că vrem să știm și noi secretul ăsta de a trăi bine. Nu să avem averea pe care o are el, dar cel puțin să trăim decent și noi. E fals. Asta e problema cu el", spune Daniel Tuinete.







Întrebat de ce protestează, acesta a răspuns: "Nu știu, mă simt ca un ghimpe. Și astăzi am fost vreo oră în fața hotelului Turris și un biciclist s-a oprit și m-a întrebat: “Bă băiatule, dar ție nu ți-e frică?”. „Frică de ce?”, l-am întrebat. “De ăștia”, mi-a răspuns. Și i-am spus că suntem în democrație și că eu așa sper, că încă ai dreptul să protestezi în Teleorman. Chiar și singur. Nu poluez fonic, nu arunc ouă, am câteva mesaje pe care le transmit. Prima dată când am ieșit am fost abordat de mai mulți angajați ai hotelului. Mi-au recomandat să merg în altă parte. “Ei, lasă c-o să pleci tu”, mi-a spus. Jandarmeria mă supraveghea. Ulterior, m-am și împrietenit cu jandarmii care mă păzeau. Faptul că un singur om deranjează e foarte motivant să continui. Eu vreau să știe Dragnea că orașul nu e mort și nu i-a călcat pe toți pe cap."