Proteste-surprize în ţară. Mai mulţi români ies în stradă ca să-l susţină pe Gigi Becali

Steliştii se pun în mişcare. Suporterii roş-albaştrii vor ieşi în stradă, în 35 de judeţe, sâmbătă, 25 februarie, între orele 11:00 şi 15:00, la prefecturile din ţară, pentru a protesta faţă de situaţia în care află clubul pe care-l susţin. "Nu ţinem nici cu CSA, nici cu FCSB. Ne dorim să nu moară fotbalul românesc", a declarat unul dintre organizatorii mitingului care va avea loc în Sibiu, informează www.prosport.ro.

FCSB a pierdut, în instanţă, dreptul de a mai folosi numele "Steaua" şi mai are o singură cale de atac înaintea ca hotărârea să devină definitvă.

"Vrem doar rămânerea actualei echipe Steaua Bucureşti în liga 1 nu ţinem nici cu CSA nici cu FCSB. Ne dorim să nu moară FOTBALUL ROMÂNESC şi de aceea ieşim în stradă în 35 de judeţe", a declarat pentru Ora de Sibiu, Ştefan Lungu, organizatorul protestului de la Sibiu. Conform avizului eliberat de Primăria Sibiu, la protest vor participa aproximativ 1.500 de persoane, care se vor strânge pe platoul din faţa Casei Artelor, în Piaţa Mică. ’’Participanţii nu vor pleca în marş pe perioada manifestaţiei. Nu se vor folosi portavoci, iar dacă se vor folosi pancarte acestea nu vor conţine injurii sau mesaje jignitoare. Organizatorul are obligaţia de a asigura curăţenia la locul adunării", se arată în avizul eliberat de municipalitatea sibiană. Toţi fanii echipei Steaua Bucureşti sunt aşteptaţi să participe la acest eveniment, potrivit prosport.ro.

De cealaltă parte, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a demarat un proiect coordonat de Marius Lăcătuş şi pun bazele unei noi echipe de fotbal care va avea sigla, numele şi palmaresul până în 2003. Echipa Armatei va porni din Liga a 4-a şi este foarte aproape să numească şi un antrenor, pe Nana Falemi, fost jucător în Ghencea. Fostul fotbalist camerunez a declarat, la ProSport LIVE, că se află în discuţii avansate cu Marius Lăcătuş pentru a antrena noua echipă a Armatei.

"Eu am crescut în Ghencea, sunt antrenor şi vreau să antrenez. Acolo e sufletul meu. E o şansă pentru mine să antrenez. Discuţia e pentru echipa de seniori. Eu am propus, am vorbit cu Lăcă pe treaba asta. Eu antrenor principal, Lăcătuş director tehnic. Am propus şi un plan de organizare al secţiei de fotbal. Include şi un plan de rebranding. Îmi place chiar dacă e un proiect greu, nu vreau să încep de sus. Dacă nu se va concretiza, pot să iau şi o grupă de juniori. Chiar dacă plecăm din liga a cincea sau a patra, creştem uşor, suporterii vor veni. Încă nu am primit un răspuns din partea lui (n.red. Marius Lăcătuş) că vom lucra împreună. Se va merge pe varianta de jucători tineri, 17-18 ani. Vom face selecţii de la echipele din Bucureşti şi din ţară pentru a face un loc bun cu care să promovăm. Ideea să aducem şi 5-6 jucători cu experienţă care să aducă un plus de valoare, să formeze osatura echipei. În momentul ăsta echipa va fi susţinută din bugetul Ministerului (n.red. Ministerul Apărării)", a declarat Nana Falemi la ProSport LIVE.