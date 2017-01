Proteste în principalele aeroporturi din SUA, după ordinul semnat de Trump împotriva musulmanilor

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă noaptea în principalele aeroporturi americane pentru a protesta faţă de ultimul ordin executiv semnat de preşedintele Donald Trump, care suspendă temporar programele de primire a refugiaţilor şi blochează intrarea în ţară a cetăţenilor din şapte ţări musulmane, inclusiv Iran, Irak şi Siria. Trump a negat că este vorba despre ”o interzicere a musulmanilor”, precizând că vrea să ţină departe teroriştii care au pus la cale atentatele de la 11 septembrie, însă ţările de origine a respectivilor terorişti nu sunt incluse în ordin, transmite NY Post.

AEROPORTUL JFK - NEW YORK



Peste 2.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în faţa terminalului patru al aeroportului JFK, după ce autorităţile aeroportuare au reţinut 12 refugiaţi ca urmare a ordinului executiv semnat de preşedintele Donald Trump. Autorităţile au încercat să reinstaureze ordinea prin blocarea circulaţiei trenului care face legătura între terminalele aeroportului din metropola New York, informează News.ro.



Însă, decizia de a bloca circulaţia trenului a fost întoarsă de guvernatorul Andrew Cuomo. Politicianul democrat a susţinut că oamenii au dreptul să protesteze în New York.



”Newyorkezii îşi vor face vocile auzite”, a declarat democratul Cuomo.



Între timp, taximetriştii care deservesc aeroportul newyorkez au decis să pornească o grevă în semn de protest faţă de ordinul executiv care interzice temporar intrarea musulmanilor din şapte ţări ale lumii în Statele Unite.



”Nu putem să păstrăm tăcerea. Mergem la muncă pentru a-i întâmpina pe oameni într-o ţară care ne-a întâmpinat odată pe noi. Nu vom fi divizaţi”, a scris Uniunea Taximetriştilor din New York într-o postare pe Twitter.



AEROPORTUL NEWARK - NEW JERSEY



Aproximativ 120 de persoane au denunţat ordinul executiv semnat de Donald Trump în faţa aeroportului internaţional Newark Liberty din New Jersey. Se pare că protestatarii s-au alăturat avocaţilor, care au venit voluntar la aeroport pentru a apăra drepturile refugiaţilor şi imigranţilor reţinuţi ilegal după intrarea în vigoare a ordinului de la Casa Albă.



AEROPORTUL DENVER



Zeci de persoane şi-au exprimat sprijinul pentru refugiaţi la aeroportul internaţional Denver. Protestatarii au cântat ”refugiaţii sunt bineveniţi aici”, după ce au ocupat principalul terminal din Denver. Nu este clar dacă vreo persoană a fost reţinută pe acest aeroport internaţional în urma ordinului executiv semnat de Donald Trump.



AEROPORTUL PORTLAND



Câteva zeci de persoane s-au adunat în semn de protest şi în faţa aeroportului internaţional din Portland. De asemenea, protestatarii au reuşit să oprească temporar circulaţia ”trenului uşor” care face legătura între terminalele aeroportului, în timp ce scandau ”Spuneţi tare, spuneţi clar! Refugiaţii sunt bineveniţi aici!” sau ”Fără interdicţie! Fără zid! America este pentru toţi!”.



AEROPORTUL LOS ANGELES



Aproximativ 300 de persoane şi-au exprimat nemulţumirea, cu privire la interdicţia care îi vizează pe călătorii musulmani din şapte ţări ale lumii, în faţa aeroportului internaţional din Los Angeles. Protestatarii au intrat într-unul din terminalele aeroportului, după ce anterior au participat la o mică ceremonie cu lumânări.



AEROPORTUL SAN FRANCISCO



Sute de protestatari au blocat principala cale de acces din faţa terminalului internaţional al aeroportului San Francisco pentru a-şi exprima opoziţia cu privire la ordinul executiv semnat de preşedintele Donald Trump.



Proteste similare au avut loc şi în alte aeroporturi americane, printre care se numără San Diego, Boston, Seattle, Washington DC şi Dallas.