PROTESTE în Piaţa Victoriei! Sute de oameni îşi strigă nemulţumirile

Sute de oameni au ieşit în stradă, duminică seară, strigându-şi nemulţumirile faţă de Ordonanța de urgență privind modificarea Legilor Justiției şi nu numai.

Ordonanța de urgență privind modificarea Legilor Justiției scoate din nou oamenii în stradă!

Pe rețelele de socializare au fost anunțate mai multe proteste în Capitală. Protestatarii sunt nemulțumiți și că protestele spontane ar putea fi interzise după decizia Înaltei Curți.

În Piaţa Victoriei s-au strâns deja sute de oameni, care contestă Ordonanța de urgență privind modificarea Legilor Justiției!

Teodor Mărieş, preşedintele Asociaţiei 21 decembrie, este în Piaţa Victoriei, protestând alături de cei deja adunaţi în faţa clădirii Guvernului.

Cei prezenţi în Piaţa Victoriei arborează steaguri ale României, UE, SUA, dar şi cu #rezist şi suflă în vuvuzele sau în fluiere.

„Justiție!” este doar unul dintre mesajele scandat de protestatari. De asemenea, protestatarii au adus un banner de mari dimensiuni pe care scrie „Independența procurorilor”.

„Pentru un singur om și camarila lui de pușcăriabili, de doi ani, o guvernare întreagă încearcă să distrugă Justiția. Au început cu OUG 13. Am ieșit în stradă și i-am oprit. Au continuat cu Legile Justiției. Am ieșit în stradă și Uniunea Europeană a reacționat. Au încercat să ignore semnalele din Europa și au adoptat Codurile Penale care îi scapă pe infractori. Am ieșit în stradă și vocea noastră s-a auzit până la Comisia de la Veneția. Acum, s-au întors de unde au început: la OUG 92, care amenință activitatea DNA și a Parchetului General”, se arată pe pagina de Facebook a protestului.

- revenim cu detalii -