Proteste de amploare la Berlin. Mii de oameni, în stradă

Agitând pancarte cu sloganuri "Stop AfD!" și "Inima mea bate pentru diversitate", manifestanții au defilat cu două zile înainte ca deputații AfD să participe la prima ședință a Bundestagului, parlamentul federal format în urma alegerilor legislative din 24 septembrie.

Această mișcare antiislam și antiimigranți a obținut 12,6 % din sufragii la alegerile respective, devenind al treilea partid al țării ca importanță. Un triumf electoral istoric pentru o astfel de mișcare, care sparge un tabu în țară, după o campanie în cursul căreia și-a radicalizat retorica.

Intrarea în Bundestag a deputaților AfD, care obținuse un scor sub pragul electoral de 5% în 2013, constituie o cotitură în istoria postbelică a Germaniei.

AfD a știut să profite de nemulțumirea unei părți a societății germane, generată de primirea a peste un milion de solicitanți de azil în 2015 și 2016, decizie luată de cancelarul Angela Merkel.

"În timp ce AfD va veni în Bundestag pentru prima oară la 24 octombrie, trebuie să se știe că parlamentul nostru nu este o scenă pentru rasism, discriminare și falsificare a istoriei", a declarat mișcarea Campact, care lansase și apelul de a manifesta duminică.

