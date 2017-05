Proteste anti-Orban și pro-UE la Budapesta. Mesaj cu lumini după modelul Piața Victoriei

Circa 3.000 de persoane s-au reunit pe malul Dunării unde au ascultat discursuri ale reprezentanților organizațiilor neguvernamentale (ONG), centrate pe trei teme: protecția presei libere, a ONG-urilor și a Universității Central-Europene (CEU), creată la Budapesta de magnatul George Soros.

La finalul discursurilor, mulțimea a plecat în marș spre clădirea parlamentului, aflată la câțiva kilometri, escortată de mașini de poliție și de alte vehicule ale protestatarilor, potrivit Agerpres.

"Democrație!", "Libertate pentru Ungaria", "Libertate pentru Universități" au scandat manifestanții. În mulțime, erau vizibile multe steaguri ale UE, precum și numeroase afișe ce ironizau și denigrau remarcile lui Viktor Orban față de George Soros.

Sâmbătă, o altă manifestație a avut loc la Felcsut (40 km vest de Budapesta), în fieful lui Viktor Orban, pentru a atrage atenția asupra corupției masive devenite, potrivit organizatorilor, citați de AFP, curentă în Ungaria. Evenimentul a fost inițiat de către deputați ai opoziției și partidul-parodie MKKP (Partidul Câinelui cu Două Cozi), care ironizează deschis campania mediatică a guvernului ungar contra UE.

Anti-government protest in Budapest, for CEU, for NGOs. We won't give our future! #istandwithCEU #ilovecivil #Budapest #Hungary #protest pic.twitter.com/Z4pTe8NXeb