Protestatarul rănit de grenadă în 10 august a decis să plece din România

Doru Oprea a plecat definitiv în Franța

Rănit grav la picior de Jandarmerie la protestul din 10 august, când a fost lovit de capacul unei grenade, Doru Oprea anunţă pe Facebook că părăseşte România.

Doru Oprea, rănit în atacul Jandarmeriei asupra protestatarilor din 10 august, spune că a decis să plece din țară dintr-un singur motiv: "Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu".

După ce fusese rănit în Piața Victoriei, Doru Oprea a avut nevoie de două intervenţii chirurgicale pentru a-i restabili artera femurală. Culmea, din spital a plecat cu o infecție, cu o bacterie periculoasă.

"Decizia mea de a mă stabili în Paris a venit cumva natural. Nu mai intru în detalii privind plata taxelor și ce primim în schimbul lor, de lipsa de infrastructura, de calitatea vieții și de restul lucrurilor, pentru că ne-am plictisi și oricum le știm cu toții foarte bine. Nu am reușit să îmi îndeplinesc visul să fac turism adevărat aici, voi face asta însă în Franța pentru că acolo potențialul e imens. Desigur, voi continua să plătesc taxe statului român prin firma de turism din România, treaba va merge în continuare foarte bine, ca un ceas elvețian. Dar ca să le răspund pe scurt tuturor celor care m-au întrebat de ce plec, aș putea sintetiza astfel:

- Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu", a scris Doru Oprea pe Facebook.

Doru Oprea, care a protestat la mitingul din 10 august, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgenţă după ce a căzut o grenadă lângă el şi a avut nevoie de două intervenţii chirurgicale pentru a-i restabili artera femurală.

"A căzut o grenadă lângă mine şi mi-a perforat blugii, mi-a intrat un capac de plastic în muşchi, lângă artera femurală şi m-au operat la spitalul universitar, în acea noapte la trei dimineaţa. Sâmbăta dimineaţa m-au externat, nouă zile am stat în spital. Am suferit două intervenţii, una a fost în noaptea aceea, când mi-a scos capacul, şi a doua a fost marţi, 14 august, după ce am fost transferat la chirurgie plastică pentru a fi cusută, reparată rana. Am luat tratament cu antibiotic opt zile, în spital. Sâmbătă noaptea, după ce am fost externat, am început să am frisoane, febră, duminică la fel", a declarat Oprea la acel moment.

Acesta a mai spus că, după ce s-a simţit rău, l-a contactat pe medicul care l-a externat, acesta sfătuindu-l să meargă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara pentru probe.

„Am fost, dar duminică (19 august, n.r.), din păcate, nu lucra nimeni şi atunci luni dimineaţa m-am dus la un laborator privat de recoltare. Rezultatele au arătat că am acea bacterie, clostridium, şi atunci imediat m-am dus iar la Spitalul de Boli Infecţioase pentru a primi tratamentul cu antibiotic şi regim, pe care am început să îl iau de ieri. Deocamdată, eu mă simt bine, nu am mai făcut febră şi frisoane. Sunt două variante, acum care e adevărul nu ştiu. Eu nu cred nimic, sunt economist, sunt un om practic, cred doar în ce văd. Eu nu am acuzat spitalul. Eu am scris că m-am simţit rău, mi-am făcut analizele, am o bacterie şi acum mă lupt cu ea. Dacă e cineva să caute adevărul, este Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control, managerul spitalului. Nu am nicio dovadă, până nu fac ei o anchetă internă, până nu face Ministerul, eu nu acuz spitalul fără să am nicio dovadă", a mai declarat protestatarul atunci.