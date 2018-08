Protestatar rănit de capacul unei grenade, infectat cu o bacterie, în spital

Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost ranit la picior cu o grenada aruncata de jandarmi s-a infectat cu o bacterie la Spitalul Municipal, din Bucuresti, unde a stat internat timp de o saptamana.

El povesteste ca sambata, dupa ce a fost externat, a plecat spre Timisoara, iar in cursul noptii a inceput sa se simta rau.



In urma analizelor efectuate, s-a constatat ca a fost infectat cu bacteria clostridium.



"Sambata am fost externat de la Municipal si am plecat la Timisoara. In noaptea de sambata spre duminica am inceput sa fac febra, frisoane tot ce trebuie. Duminica am fost la Spitalul V Babes din Timisoara cu probe pentru analize dar mi s-a spus ca nu e nimeni si sa revin dimineata. Azi dimineata am dus probe la Synevo si acum am luat rezultatele: clostridium. Cica e o bacterie cu care trebuie sa ma lupt acum", a scris Doru Oprea, pe Facebook.



Doru Oprea s-a aflat printre sutele de protestatari raniti la manifestatia din 10 august, din Piata Victoriei. Barbatul a fost operat dupa ce capacul unei grenade aruncate de jandarmi i-a strapuns piciorul.