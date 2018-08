Protestatar mort. Imagini DRAMATICE cu bărbatul în timpul protestului din Piața Victoriei

Ilie Gazea

FOTO: Andreea Balaurea

Ilie Gâzea, în vârstă de 68 de ani, s-a simţit rău după ce a participat la protestul diasporei din 10 august. Potrivit Realitatea de Teleorman, a suferit o puternică hemoragie nazală și bucală, și, de atunci, starea sa de sănătate s-ar fi înrăutăţit.

Controverse după ce un bărbat, care a participat la protestele înecate în lacrimogene din 10 august, a murit la spitalul din Alexandria. Medicii i-au sesizat pe oamenii legii, iar polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Anchetatorii așteaptă rezultatul necropsiei, care va stabili în ce măsură gazele inhalate de bărbat au legătură cu decesul. Cel mai devreme, un raport preliminar al legiștilor va fi gata mâine.

Au apărut între timp și primele imagini cu bărbatul din timpul protestului din 10 august.

"Sunt in stare de soc. Acesta este Ilie Gazea, batranul mort?

Asa inteleg din aceasta filmare (https://www.facebook.com/.../videos/vb.61.../10156479943768608/...). Ar putea cineva sa confirme?

L-am fotografiat in decursul minutelor petrecute in apropierea lui si langa el. Avea neincetat hemoragie nazala, cum se poate vedea si in cateva fotografii.

L-am mangaiat pe mana si l-am rugat sa aiba grija de el. Se simtea rau, era cat se poate de evident. :((((", a scris Andreea Balaurea pe Facebook, unde a publicat mai multe fotografii cu protestatarul în timp ce i se acorda primul ajutor.

Fiica bărbatului a acuzat că, deși a cerut transferul lui la Spitalul de Ugență Floreasca, medicii nu au luat-o în seamă.

Medicii i-au înștiințat pe oamenii legii, iar politiștii au deschis un dosar penal. Toate cercetările se fac sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.

Raportul medico-legal va fi întocmit de un medic legist și va stabili cu exactitate cauza morții bărbatului.

