Protest zgomotos în Parlament. Scandări împotriva PSD, în timpul discursului lui Dăncilă

Protest zgomotos și scandal in Parlament în timpul discursului premierului Viorica Dăncilă. Mai mulți protestatari, dar și aleși USR au afișat pancarte împotriva Puterii în sala de plen. Proteste au avut loc și pe holurile Casei Poporului, unde câțiva membri ai unor grupuri civice au scandat împotriva Guvernului. Dăncilă a vorbit miercuri în plen după ce Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat o cerere a sa pentru organizarea unei dezbateri legate de preluarea preşedinţiei Consliului UE de către România.

Protest zgomotos în Parlament. Mai mulți reprezentanți ai unor grupuri civice au intrat în Parlament invitați de USR și au afișat pancarte pe care scrie ”Cuib de hoți și de mafioți!”. De asemenea, au scandat lozinci împotriva PSD, a lui Liviu Dragnea - pe care-l asociază cu Recep Taypp Erdogan și cu Vladimir Putin - și a Guvernului și au strigat ”Lasă-ne!”.

Protestatarii au refuzat să plece de pe holul Parlamentului. S-au așezat pe podea în fața sălii în care prim-ministrul Dăncilă le vorbea aleșilor și au continuat să scandeze.

"Suntem în asentimentul zecilor de grupuri civice din Bucureşti şi din ţară. Nu ne-a adus cineva, am cerut noi să venim aici. Am mai spus: oameni de la grupul USR ne-au făcut intrarea. Nu este un secret. Am făcut o cerere către grupul USR să fim primiţi astăzi în Parlament, au fost drăguţi şi ne-au primit", a spus Mihai Poliţeanu, reprezentantul Iniţiativa România, citat de agerpres.ro.

Acesta a ținut să precizeze că "nimeni nu îi ghidonează din spate".

Poliţeanu a menţionat că sunt zeci de organizaţii care susţin acest demers, menţionând, printre altele, Iniţiativa România, Rezistenţa, Corupţia ucide, Iniţiativa Timişoara, Oradea civică, Inţiativa Craiova.

La acţiunea în Parlament au fost reprezentanţi din trei grupuri: Iniţiativa România, Corupţia ucide, Rezistenţa, a mai spus el.

La scurt timp după încheierea discursului, pesediștii au făcut cordon pentru ca Liviu Dragnea să treacă printre contestatari. Într-un elan de servilism, bodyguarzii politici ai lui Dragnea au agresat și jurnaliștii.

Protestul a declanșat nemulțumirea liderilor PSD.

”În orice ţară civilizată ar trebui să vină să îi ia cu dubele”, a spus secretarul general al PSD, Marian Neacşu, la intrarea în biroul lui Dragnea.

“Încă nu i-au luat pe ăştia de aici?”, a spus Carmen Dan la ieşirea din sala de plen.

Premierul Viorica Dăncilă a susținut un discurs despre preluarea președinției Consiliului UE de către România.

”La 1 ianuarie 2019, România va prelua pentru prima dată președinția Consiliului UE, într-un context european complex. Trebuie să ținem seama de actualele procese de anvergură care vor modela UE.

(...)Președinția României la Consiliul UE are oportunitatea de a se implica în activitatea de reprezentare externă a Uniunii. Există și dinamici pentru care trebuie să fim pregătiți. Este necesară întărirea legăturii dintre cetățeni și UE prin implicarea mai activă a acestora în procesele decizionale. Guvernul a solicitat puncte de vedere tuturor instituțiilor publice, Parlamentului, Administrației prezidențiale, Comitetului European al Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.

Președinția României la Consiliul UE își propune să dea dovadă de viziune și de spirit de inovare”, a declarat Viorica Dăncilă.

Țara noastră va organiza 300 de evenimente și reuniuni ale grupurilor de lucru, pentru ca timp de șase luni cetățenii României ”să simtă că această președinție este a tuturor”, a mai afirmat premierul.

La 8 mai a avut loc la Palatul Victoria reuniunea Consiliul Interministerial pentru Pregătirea şi Exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, şedinţa fiind prezidată de premierul Viorica Dăncilă.

În cadrul reuniunii, au fost prezentate progresele înregistrate în ultimele luni pentru pregătirea acestui moment important pentru ţara noastră şi a fost aprobată prima versiune a temelor de interes ale preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene care va fi preluată în ianuarie 2019.

"Având în vedere importanţa dialogului între Guvern şi Parlament pe acestă temă, îmi exprim, domnule preşedinte, disponibilitatea de a prezenta în plenul Parlamentului României, în perioada imediat următoare, stadiul procesului de pregătire şi temele de interes care vor sta la baza Programului de lucru al Preşedinţiei României la Consiliul UE. Dezbaterile care vor putea avea loc, cu această ocazie, vor constitui un sprijin consistent în procesul de elaborare şi adoptare, de către Guvern, a primei versiuni a Programului de lucru al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene", scrie prim-ministrul Viorica Dăncilă în scrisoarea transmisă către preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi aprobată miercuri de conducerea Parlamentului.