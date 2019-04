PROTEST. Singurul adăpost din București pentru victimele violenței domestice se va închide

Peste 50 de femei au protestat, marţi dimineaţă, în faţa Primăriei Capitalei, pentru a atrage atenţia că singurul adăpost non-stop pentru victimele violenţei domestice ar putea să se închidă, notează Agerpres.

Membre ale mai multor organizaţii de profil, dar şi victime ale abuzurilor au protestat faţă de decizia PMB de a nu continua colaborarea cu ONG-ul care menţinea în funcţiune singurul adăpost non-stop pentru femeile şi copiii abuzaţi domestic.

La manifestaţie a fost prezentă şi Andreea Bragă, director al Centrului Filia. Aceasta spune că manifestaţia "este o reacţie la decizia primăriei Capitalei de a opri finanţarea singurului centru non stop pentru victimele violenţei".

"Argumentele date de PMB nu stau în picioare, prima reacţie a fost că de la 1 martie bugetul lor a fost diminuat, şi, vezi Doamne, nu mai pot asigura bani pentru acest centru, care are un cost de aproximativ 200.000 de euro pe an, comparativ cu ceilalţi bani aruncaţi, acum spun că Asociaţia nu mai are licenţă de funcţionare, deşi la momentul la care doreau continuarea serviciului respectiv aveau şi puteau s-o prelungească", a spus Bragă.

Ea avertizează că, dacă nu se va face nimic în privinţa acestui centru, "femeile care sunt bătute şi fug pe străzi noaptea nu mai au unde să se ducă efectiv, rămân pe străzi de la 1 mai".

Directoarea Centrului Filia a mai spus că ar trebui să existe 184 de locuri în adăpost, potrivit recomandărilor europene. "Sunt din ce în ce mai multe raportări la Poliţie şi e clar că necesitatea e în creştere. Sunt 102 femei plus 138 de copii înregistraţi de asociaţia respectivă de la momentul înfiinţării care au contactat unitatea în afara orelor clasice de program", a mai precizat Bragă.

Potrivit organizatorilor, Centrul de primire în regim de urgenţă Casa Invicta se închide la data de 1 mai, iar Primăria Municipiului Bucureşti nu ar oferi nicio alternativă.

În peste doi ani de activitate, Casa Invicta a găzduit şi/sau consiliat 350 de femei. Conform statisticilor centrului, 104 femei şi 128 de copii au ajuns la Casa Invicta după ora 16,30, când restul adăposturilor sunt închise.

ONG-urile atrag atenţia că Primăria Municipiului Bucureşti nu respectă legea, în sensul că responsabilitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti este de a estima dimensiunea locală a situaţiilor de violenţă domestică şi de a aloca un buget adecvat activităţilor din domeniu.

Conform recomandărilor Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenţei Asupra Femeilor al Consiliului Europei ar trebui să existe minimum un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori, un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei, acoperind toate regiunile geografice şi un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) afirmă într-un comunicat de presă că nu va ceda "presiunilor mediatice" făcute de Asociaţia Anais, care se ocupă de victimele violenţei domestice, şi nu va face rabat de la litera legii, acordând şanse egale tuturor asociaţiilor care vor participa la selecţia de programe şi proiecte în acest an.

PMB menţionează în comunicat că va acorda în continuare finanţări nerambursabile organizaţiilor non-profit, însă numai în baza unui regulament, elaborat anul trecut (HCGMB nr.274/ 2018), cu criterii de eligibilitate clare şi care nu exclud sub nicio formă ONG-urile care doresc cu adevărat să contribuie la îmbunătăţirea vieţii persoanelor aflate în nevoie.