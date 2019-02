Protest Piața Victoriei. Românii din nou în stradă: ”Abrogați, apoi plecați!”

Protest Piața Victoriei. O nouă manifestație pro-Justiție și anti-guvernamentală este planificată să aibă loc duminică în Piața Victoriei din București.

Protest Piața Victoriei. Mai multe organizații civice, politicieni din opoziție și cetățeni revoltați și-au anunțat participarea la protestul care începe duminică, de la ora 18.00, în Capitală. Manifestația este îndreptată împotriva ultimei OUG care modifică legile justiției, ordonanță care i-a scos în stradă și pe magistrați.

Protest Piața Victoriei. Comunitatea Corupția Ucide a lansat, pe pagina de Facebook, un apel către protestatari: ”Ne vedem de la 18.00. Nu renuntam acum. Nu suntem singuri: opozitia, presa inca independenta, asociatii profesionale sau ong-uri, Uniunea Europeana sunt in aceeasi lupta. Cei din justitie au nevoie de sustinerea strazii, cei din strada de sustinerea opozitiei, opozitia de noi, toti avem nevoie de justitie si asa mai departe. Pasul in strada e ceea ce ne leaga acum. Am inceput, terminam. Nu e usor, dar e necesar si nu e doar pentru noi, e solidaritatea care se construieste incet si sigur. Convinge-ti prietenii, da un share, dar nu sta doar pe facebook, hai afara, hai sa scapam de ei. #ucidecoruptia”.

Protest Piața Victoriei. Alte organizații, printre care "Geeks for Democracy", "Iniţiativa România" şi "Rezistenţa", dar şi lideri de opinie precum filosoful Mihai Şora şi artistul Tudor Chirilă au promovat evenimentul ce va avea loc între orele 18 şi 23:59, în Piaţa Victoriei.

Mihai Șora, în vârstă de 102 ani, a scris pe pagina sa de facobook, că duminică seara va fi prezent la miting, în Piața Victoriei.

”Bună dimineața, oameni buni! Soare cu dinți la București, minus patru grade, o lumină toscană, nicio adiere de vânt. Mă urmărește această imagine, deși doar în filme am văzut atâtea girafe împreună. Ne vedem mâine seară în Piața Victoriei: câtă frunză, câtă iarbă, toate firicelele de praf din acest colț de țară.

P.S. Vă reamintesc că girafa doarme mai puțin de 2 ore din 24, are o inimă de 11 kilograme și este mamiferul ideal în cercetarea efectului gravitației asupra circulației sangvine”, a scris filosoful pe rețeaua de socializare, alături de o fotografie cu girafe.

La miting şi-au anunţat participarea şi parlamentarii USR.

Protest Piața Victoriei. U mesaj dur a venit și de la ”Umbrela Anticoruptie Cluj”. ”În cadrul protestului de astăzi, 24 februarie ora 18.00, anunțăm declanșarea grevei cetățenești pentru Justiție! Prin acest demers, Clujul își manifestă tot sprijinul pentru greva magistraților, care a început vinerea trecută. Așadar dragi clujeni, vă invităm pe toți să veniți diseară în piață cu una sau sau mai multe banderole albe, simple, atât pentru dvs cât și pentru alti cetățeni! Greva cetățenilor pornește de la Cluj! ! Astăzi!”, a precizat comunicatul.

Un pas înapoi pentru Guvern?



Protest Piața Victoriei. Cu câteva ore înaintea manifestației, Viorica Dăncilă a emis un comunicat prin care i-a chemat pe magistrați la discuții pe tema controversatei ordonanțe pe legile justiției.

"Având în vedere opiniile exprimate în spațiul public de diferite asociații profesionale din mediul juridic, premierul Viorica Dăncilă invită luni, 25 februarie, ora 15.30 la Palatul Victoria câte un reprezentant al asociațiilor de magistrați, precum și reprezentanți ai CSM, pentru discuții pe marginea legislației în domeniul justiției.

Totodată, premierul Viorica Dăncilă asigură asociațiile de magistrați că există întreaga disponibilitate a Guvernului pentru a sprijini toate instituțiile din sistemul judiciar în înfăptuirea unui act de justiție corect, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor", se spune în comunicatul Guvernului.

Sute de magistrați, judecători și procurori, au protestat vineri în București și în mai multe județe din țară. În plus, mai multe Parchete și tribunale au anunțat că își vor suspenda activitatea începnd de luni, în semn de protest față de ordonanța guvernului care modifică legile justiției.