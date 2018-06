Un protestatar, despre scandalul din Parlament: "Am cerut noi să venim. Nu ne-a adus nimeni"

Protestatarii care au scandat împotriva PSD pe holul Camerei Deputaţilor au intrat, miercuri, în Parlament după ce au făcut o solicitare la grupul parlamentar al USR, a afirmat Mihai Poliţeanu, unul dintre manifestanți.

"Suntem în asentimentul zecilor de grupuri civice din Bucureşti şi din ţară. Nu ne-a adus cineva, am cerut noi să venim aici. Am mai spus: oameni de la grupul USR ne-au făcut intrarea. Nu este un secret. Am făcut o cerere către grupul USR să fim primiţi astăzi în Parlament, au fost drăguţi şi ne-au primit", a spus Mihai Poliţeanu, reprezentantul Iniţiativa România, citat de agerpres.ro.

Acesta a ținut să precizeze că "nimeni nu îi ghidonează din spate".

Poliţeanu a menţionat că sunt zeci de organizaţii care susţin acest demers, menţionând, printre altele, Iniţiativa România, Rezistenţa, Corupţia ucide, Iniţiativa Timişoara, Oradea civică, Inţiativa Craiova.

La acţiunea în Parlament au fost reprezentanţi din trei grupuri: Iniţiativa România, Corupţia ucide, Rezistenţa, a mai spus el.

Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, faţă de modificarea Codului de Procedură Penală, în timpul discursului din plen al premierului Viorica Dăncilă.