Reacția lui Dragnea, după ce a fost huiduit în fața sediului PSD Sibiu

Aproximativ 20 de persoane a protestat miercuri seara în fața sediului PSD Sibiu, unde erau așteptați liderul social-democrat, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose.

Liderii locali ai PSD au așteptat în sediu, după care au stins luminile și au plecat, potrivit unor surse citate de news.ro. Întrunirea ar fi avut loc, în cele din urmă, la un hotel.



Protestatarii au scandat "PSD - ciuma roșie!". Aceștia le reproșează social-democraților că au păcălit bătrânii. ”Ați venit și ați aruncat ziarele peste gard că bătrânii să va creadă. V-au votat și mor săraci. Au crezut că le dați pensii mari", a spus un manifestant.

Liderul social-democrat Liviu Dragnea a afirmat că nu planificase să ajungă la sediul PSD Sibiu și a decis, împreună cu premierul Mihai Tudose, să facă o vizită neanunțată la Spitalul Clinic Județean de Urgență.

”Nu a fost planul să mergem la sediu. Noi am fost la spital. Nu am venit cu avionul, să avem o oră fixă, am plecat mai târziu, am hotărât împreună să mergem la spital, să facem o vizită neanunțată, că erau solicitări să se realizeze niște investiții în diverse unități medicale și discuția a fost foarte bună cu conducerea de acolo și s-a decis Guvernul să facă un spital nou la Sibiu. Au și un teren disponibil de 20 de hectare", a declarat Dragnea la un hotel din Sibiu, unde s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai Organizației județene a PSD, citat de agerpres.ro.

După încheierea întâlnirii, liderul social-democrat a revenit cu noi precizări referitoare la programul vizitei.

"Nu știu cine a făcut programul (...). Doi, am discutat cu premierul la București ca, atunci când ajungem la Sibiu, amândoi să decidem unde mergem. Am decis amândoi să mergem la spital (...), am vorbit cu Bogdan Trif (președintele PSD Sibiu — n.r.) când ne apropiam de spital că vreau să facem întâlnirea aici, să nu facem la sediu, ca să nu mai traversăm tot orașul după ce terminăm întâlnirea. Și întâlnirea politică a fost aici", a spus Dragnea.

