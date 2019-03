Nou termen în dosarul lui Dragnea. Protest la ICCJ: "În Democrație, hoții merg la pușcărie"

Protest la ICCJ, unde are loc un nou termen în dosarul lui Dragnea

Luni are loc un protest la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD, Liviu Dragnea, si doua dintre directoarele de la Directia de Protectia Copilului din Teleorman, Florea Alesu si Olguta Sefu, ar trebui sa fie audiati de completul de 5 judecatori. Totusi, sunt putine sanse ca Dragnea sa vina in instanta, din motive medicale.

Manifestatia, intitulata "In Democratie, hotii merg la puscarie", este notificata legal Jandarmeriei, potrivit paginii de Facebook a evenimentului.



Conform organizatorilor, protestul este unul de sustinere, iar participantii vor avea la ei steaguri, pancarte si portavoci.







"Va aducem la cunostinta ca in data de 18.03.2019 incepand cu orele 8.30 in fata sediului ICCJ va avea loc o adunare publica de sustinere a Laurei Codruta Kovesi si a Justitiei Independente. Vor participa un numar nelimitat de persoane si vom avea, steaguri, pancarde, portavoci. Va rugam sa luati la cunostinta si sa asigurati discret ordinea si linistea publica, pentru aceasta forma de exprimare CONSTITUTIONALA", se arata intr-un email trimis de organizatori Jandarmeriei.



Manifestatia este organizata de comunitatile Insist pentru o Romanie Demna Crestin Europeana, Vocea Strazii si Evolutie In Institutie, scrie ziare.com.



Pana acum, aproape 200 de persoane si-au anuntat intentia de a participa la protest.