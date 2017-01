Protest inedit la Bruxelles! În faţa Consiliului European a nins cu...lapte praf

Mai mulţi producători de lapte din Europa i-au "înzăpezit" cu un strat subţire de lapte praf piațeta din fața clădirii Consiliului european de la Bruxelles, unde avea loc o reuniune a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, relatează AFP, citat de Agepres.

La finele lui noiembrie, CE a hotărât repunerea în vânzare a unei părți din stocurile acumulate de peste un an în statele membre, adică 6% din cele 355.000 de tone retrase, însă a refuzat sistematic să finalizeze licitațiile argumentând că ofertele primite s-au situat "mult sub prețurile pieței".



Prețurile s-au situat între 155 și 190 euro per 100 kg, cu mult sub pragul minim stabilit la prima adjudecare, la 15 decembrie, de 215.10 euro per 100 kg, a explicat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Comisiei, care a insistat că "principalele obiective rămân menținerea echilibrului pe piață și redresarea cursului".



Vicepreședinta sindicatului, Sieta van Keimpema, a subliniat la rândul său într-un comunicat că "pentru mulți producători devine din ce în ce mai mult o chestiune de supraviețuire", aceștia suferind "pierderi importante, în condițiile în care prețul laptelui trece de 30 de eurocenți per kilogram, la costuri de producție de 45-50 de eurocenți".