Protest în faţa ministerului Educaţiei pe tema repartizării locurilor în facultăţi

Zeci de elevi şi profesori au protestat, marţi, în faţa ministerului Educaţiei faţă de modalitatea de repartizare a locurilor în facultăţi.

Dascălii sunt nemulţumiţi de subfinanţarea domeniului de învăţământ, dar şi de maniera în care s-au alocat locurile în universităţi.

"Învăţământul universitar din România este cronic subfinanţat. Noi, în primul rând, cerem creşterea finanţării pentru educaţie universitară. Credem că toate universităţile, şi mici şi mari, trebuie să fie finanţate mai bine, inclusiv cu locuri mai multe la toate nivelurile, plus o sumă mai mare per student şi, în acelaşi timp, aceste alocări să fie totuşi transparente pentru că motivele invocate pentru aceste tăieri sunt cvasiinexistente, ele nu se leagă criteriile de rezultatele respective. Ceea ce cerem noi acum este nu neapărat să se retragă locurile anunţate în plus pentru universităţile mai mici, ci să se revină la numărul iniţial şi eventual în domeniile pe care ministerul le doreşte întărite să fie alocări suplimentare. Nu înţelegem de ce pentru a stimula nişte domenii trebuie să tai din altă parte, mai ales că toate statisticile europene ne arată că raportul dintre cei care finalizează studiile socio-umane şi cei care finalizează studii să spunem inginereşti este de trei sau doi la unu. Motivele reale cred că sunt de ordin politic, de ordin personal şi afectează întregi comunităţi", a declarat, pentru Mediafax, Claudiu Crăciun, lector universitar SNSPA.

"Nu mi se pare cinstit să tai locuri bugetate de la cele mai performante universităţi din ţară si să le dai universităţilor care nu au rezultate atât de bune. Sper să se rezolve cât mai curânt, altfel, voi ieşi în continuare să protestez şi să îmi arăt solidaritatea faţă de mediul academic românesc. Aceste tăieri ne afectează pe viitor în mod direct pentru că dacă nu voi avea loc bugetat, eu nu voi avea banii necesari pentru a-mi plăti un loc la doctorat. Îmi pierd orice oportunitate de viitor", a explicat unul dintre studenţii prezenţi la protest, masterand anul I în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti.

Valentin Popa a precizat recent faptul că sunt alocate 5.000 de locuri pentru domeniile prioritare, 3.000 de locuri pentru absolvenţii de liceu din mediul rural şi alte 1.000 de locuri pentru formarea cadrelor didactice. Potrivit ministrului Educaţiei, universităţile tradiţionale pierd 144 de locuri bugetate din peste 17.500 pentru licenţă, 700 pentru master şi aproximativ 80 de locuri la doctorat.

Valentin Popa a mai spus că alocarea locurilor la universităţi nu s-a făcut pe criterii politice, precizând că repartizarea actuală este una preliminară, cea definitivă urmând să aibă loc în toamnă.