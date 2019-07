PROTEST în fața Ministerului de Interne, după crima din Caracal

PROTEST în fața Ministerului de Interne, după crimele din Caracal

Zeci de persoane au ajuns, vineri seara, in fata sediului MAI, unde protesteaza in urma cazului din Caracal, unde in locuinta unui barbat au fost gasite ramasite umane, despre care se banuieste ca ar fi a doua fete disparute.

Protestul este denumit "Mihaela si Alexandra, iertati-ne neputinta!" si este organizat de Rezistenta si Geeks For Democracy. Acesta a inceput la ora 19:00.



Oamenii s-au strans in fata institutiei si strigă: "Demisia!"







"Moartea fiecarui copil si a fiecarui tanar este o tragedie. Moartea fiecarui copil si a fiecarui tanar din vina statului, a autoritatilor este o crima la care suntem cu totii complici.



Este un esec al intregii societati. Este o scufundare intr-un neant infinit. Doua fete au murit pentru ca noi nu am putut face nimic. Pentru ca cei platiti din banii nostri, din banii parintilor lor, nu si-au facut datoria. Doua fete au murit. Realitatea cruda.



La ora 19:00 va asteptam in fata Ministerului de Interne pentru a lasa acolo o floare si o candela. Si pentru a cere ca niciodata sa nu se mai intample astfel de tragedii", transmit organizatorii pe Facebook.



Amintim ca doua fete au disparut, dupa ce s-ar fi urcat in masini de ocazie in Olt pentru a ajunge acasa. Cele doua fete au disparut la interval de cateva luni. Vineri dimineata, in casa unui barbat din Caracal au fost facute perchezitii, iar oamenii legii au gasit ramasite umane care ar apartine celor doua fete.