Protest față de noul ministru al Educației! Rectorul Universității din București și-a dat DEMISIA

Rectorul Universităţii din Bucureşti şi fost ministru al Educaţiei, Mircea Dumitru, a anunţat că demisionează din toate funcţiile pe care le ocupă în cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaraţiilor făcute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament.

"Vă rog să luaţi notă de demisia mea din toate funcţiile pe care le ocup în cadrul CNATDCU: membru în Consiliul General, Preşedinte al Comisiei de Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie. Prezenţa mea în acest Consiliu ar fi total irelevantă şi ar induce unui observator imparţial de bună credinţă falsa impresie a unui acord de fond între viziunea dumneavoastră şi a mea cu privire la standardele eticii academice, în timp ce mie îmi este evident, urmărind declaraţiile publice de astăzi ale domniei voastre, că aş fi pus în situaţia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile", transmite Mircea Dumitru într-o scrisoare deschisă adresată noului ministrul al Educaţiei, Valentin Popa.

"Atâta timp cât poziţia de ministru a fost gerată de un obedient membru de partid, executant servil al poruncilor venite ”de la centru”, deşi nu m-am simţit în ordine cu mine însumi, am considerat că nu există - încă - o puternică incompatibilitate între, pe de o parte, faptul ca demnitarul cu cea mai înaltă funcţie în sistemul de educaţie era un agramat lamentabil şi un incult irecuperabil şi, pe de altă parte, lucrarea mea în slujba acreditării academice în domeniul meu de expertiză, filosofia. Am considerat că e o datorie pe care o am faţă de comunitatea mea profesională", mai spune acesta.

Fostul ministru nu a trecut cu vederea greşelile gramaticale facute de Valentin Popa.