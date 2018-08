PROTEST DIASPORA. A ştiut Arafat dinainte că vor fi violenţe? Cum explică numărul uriaş de ambulanţe

Secretarul de stat in Ministerul de Interne Raed Arafat neaga ca echipele de urgenta ar fi fost informate de dinainte de inceperea mitingului diasporei ca ar urma sa fie violente in Piata Victoriei, asa cum a fost vehiculat in unele medii online.

Seful Departamentului pentru Situatii de urgenta spune ca numarul de ambulante mobilizate initial pentru eveniment a fost proportional cu estimarile de participanti.



"Noi am avut echipe pregatite. Initial - si acesta a fost un subiect, ca se stia inainte... Nu, nu se stia. Noi, cel putin, stiam ca este un miting mai mare, nu stiam cifra exacta - s-a vehiculat si cifra de un milion - si era normal sa chemam un numar de echipe din alte parti, ca sa nu incarcam Bucurestiul cu presiunea mitingului, in sensul in care sa luam numai echipe din Bucuresti si sa lasam urgentele curente mai putin acoperite", a povestit Arafat, intr-un interviu pentru AGERPRES.



"Noi ce am facut in prima faza a fost sa alocam patru echipaje de prim ajutor din Bucuresti si 13 echipaje cu masini de multiple victime, pentru ca astea sunt masini care sunt de regula de rezerva si le folosim in aceste situatii: aglomerari de persoane, accidente colective, chiar meciuri. Sunt masini pe care le folosim si ca puncte fixe de prim ajutor, fiind masini mai mari. Noi am adus zece masini din tara, din judetele care sunt in apropiere, si trei masini din Bucuresti. Asta insemna 17 echipaje de prim ajutor, dintre care trei aveau si medic, deci erau echipaje medicale de urgenta", a mai spus acesta.