Românii au protestat la Paris: Oricum nu trimitem noi cât furați voi!

Românii din diaspora protestează și ei împotriva modificării legilor din justiție, care vor să stopeze lupta anti-corupție. Mai mulți co-naționali, stabiliți la Paris s-au strâns duminică după-amiază în fața Ambasadei României din capitala Franței cu pancarte de protest și desene.

Românii au arborat mesaje în mai multe limbi: română, francezeă și engleză, potrivit Hotnews.



”Munceam și ne-ați deranjat/ Oricum nu trimitem noi cât furați voi!”, ”Nu vând viitorul nepoților pentru punctul de pensie”, ”Europe stand up with us to defend Justice (Europa, stai alături de noi pentru a apăra Justiția!)”, sunt câteva dintre mesajele aflate pe pancartele românilor care au manifestat în Paris.

Dacă locuiți în străinătate și participați la protestele din afara țării, ne puteți trimite imagini pe adresa martorocular@realitatea.net. Vă rugăm să specificați orașul din care ne transmiteți imaginile.

FOTO: Hotnews.ro