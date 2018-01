FOTO EXPLICATIE: MARŞUL SPERANŢEI - Toate drumurile duc la Bucureşti. Mii de români ies, ASTĂZI, în stradă

Mega protest, în această seară, în Capitală! Mii de oameni din toată țara se vor aduna în Piața Univeristății, nemulţumiți de legile justiției şi de modificarea Codului penal și a Codului fiscal. Manifestația este anunţată să înceapă de la ora 18:00, în Piaţa Universităţii. Mai mulți protestatari au venit pe jos de la Cluj. "E un drum lung, iar perseverența noastră în fața corupției le va da și celorlalți încrederea că puterea este, de fapt, în mainile noastre", au scris protestatarii pe internet.

Astăzi este ziua marilor proteste! Mii de români au anunţat că vor ieşi în stradă atât în Capitală, cât şi în mai multe judeţe din ţară.



În Bucureşti se anunţă o manifestaţie importantă, la care sunt aşteptaţi să participe români din toate colţurile ţării. Proteste vor mai avea loc în oraşe din România şi din străinătate.



Pe pagina de Facebook Reusim sunt redate temele principale ale protestelor de astăzi:



"Legile Justitiei (303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM) au fost votate in Parlament si urmeaza sa ajunga la presedintele Klaus Iohannis care le poate respinge doar o singura data!



Parlamentarii urmeaza sa voteze modificarile aduse de ei la Codul Penal si Codul de Procedura Penala!



Parlamentarii penali si corupti isi doresc cu orice pret ca Legile Justitiei si Codurile Penale sa fie publicate in Monitorul Oficial pentru a subjuga Justitia politicului si pentru a scapa ei de puscarie! Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE a fost criticata de magistrati!



Guvernul a modificat Codul Fiscal prin OUG pe 8 noiembrie 2017 si de atunci se tot fac diverse modificari prin care angajatul va avea mai mult de suferit: reducerea contributiilor sociale si transferul lor de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit, micsorarea contributiei virate la Pilonul II de pensii etc.



Modificarile la legea ANI, care protejeaza de conflicte de interese alesii intre 2007-2013, au fost adoptate de Senat.



Iesim in strada si pentru alte probleme care sunt acum in sanatate, educatie, invatamant, cercetare, economie, infrastructura, cultura, securitate etc.!"



MARŞUL SPERANŢEI - În ce oraşe se vor organiza proteste de amploare:



Bucureşti, Piaţa Universităţii - ora 18:00 - 21:00



Marş propus: Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, cu vizite la instituţiile confiscate de către majoritatea parlamentară (Avocatul Poporului, CCR, CNA).



Organizat de Coruptia ucide, 600.000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Contract Romania, Actiunea Civica Galati, Declic, Umbrela Anticoruptie Cluj, Aradul Civic, Legea 544/2001, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti.



Eveniment Facebook: Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre



Cluj-Napoca



Un grup de protestatari a plecat pe jos din Cluj Napoca (10 ianuarie, ora 10:00) şi au mers pe jos in directia Turda, Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov, Ploieşti, Bucureşti-Piaţa Universităţii.



Organizat de Sorin Bobis, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Coruptia ucide, Umbrela Anticoruptie Cluj, Actiunea Civica Galati, Rezist Galati si Rezist.TV.



Eveniment Facebook: Marsul Sperantei. Toti pentru Justitie. De la Cluj La Bucuresti!



Alba Iulia



Prefectura, 18:00 - 23:00

Organizat de Albaiulia civica rezista.



Arad

Primarie, 19:00 - 21:00,

Organizat de Aradul Civic.



Galaţi

Prefectura, 18:00 - 21:00,

Organizat de Actiunea Civica Galati.



Iaşi - eveniment 1:

Piata Unirii, 18:00 - 22:00,

Organizat de Dreptate, Integritate, Corectitudine.



Iasi - eveniment 2

Piata Unirii, 18:00 - 23:00,

Organizat de Anca Aradei Paraschiv.



Oradea

Piata Unirii, 18:00 - 21:00,

Organizat de Oradea Civica.



Suceava

Esplanada Casei de Cultura, 18:00 - 23:00,

Organizat de Suceava protesteaza.



Târgu Mureş

Prefectura, 18:00 - 21:00,

Organizat de Muresul Civic, Muresul Civic si Coruptia ucide.



Timişoara

Piata Operei, 18:00 - 21:00,

Organizat de Timisoara Civica.



În Diaspora, proteste sunt anunţate pentru Argentina, Austria, Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA.