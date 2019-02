Protest anunțat pentru duminică, la Victoriei, după ordonanțele lui Toader / Foto: Facebook

Un protest este anuntat, pentru duminica seara, in Piata Victoriei, din Capitala, in contextul in care Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, cu toate ca niciuna dintre ele nu figura pe ordinea de zi a sedintei Executivului.

Intitulat "Abrogati si apoi plecati!", protestul se va desfasura in Piata Victoriei, duminica, 24 februarie, incepand cu ora 18:00.



Organizatorii amintesc pe pagina de Facebook a evenimentului de postarea filosofului Mihai Sora de marti, potrivit careia "daca nici astazi nu vedeti si nu intelegeti, inseamna ca suntem pierduti, ca natie, pentru alte cateva decenii".







"Noi nu spunem noapte buna! Pentru ca noi vedem si stim cata dreptate are domnul Sora, in mesajul de mai sus. De aceea, noi ne vedem in Piata Victoriei. Ca sa-i OPRIM. Si ca sa putem spune, din nou, 'Buna dimineata, Romania!'", scriu organizatorii pe reteaua de socializare.



Potrivit ziare.com, manifestarea este organizata de comunitatile Coruptia Ucide, Geeks for Democracy, Initiativa Romania si Rezistenta.