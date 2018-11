Protest al ”vestelor galbene” la Bruxelles. Manifestanții au incendiat o mașină de poliție

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei din Bruxelles, circa 30 de persoane au fost deja arestate pe căile de acces către locul manifestaţiei, mai ales pentru ''port ilegal de armă''.

Unii manifestanți au incendiat cel puțin o mașină de poliție.

Manifestaţia se desfăşoară în intersecţia Arts-Loi, nu departe de instituţiile europene şi de sediul guvernului belgian. Această intersecţie este un loc ales cu predilecţie pentru organizarea de manifestaţii, datorită vizibilităţii pe care o oferă, fiind un punct nevralgic pentru traficul rutier în Bruxelles.

Lansată cu două săptămâni în urmă în Franţa - iniţial ca un protest paşnic împotriva creşterii taxelor pe carburanţi, dar care s-a transformat apoi în manifestaţii, uneori violente, împotriva guvernului francez şi preşedintelui Emmanuel Macron - această mişcare s-a extins în regiunea Valonia, sudul francofon al Belgiei, unde ''vestele galbene'' au avut mai multe ciocniri cu huligani şi poliţia a efectuat arestări. Protestul de sâmbătă este însă primul de acest fel desfăşurat la Bruxelles şi nu are niciun organizator declarat, deşi manifestaţia a fost convocată pe reţelele de socializare.

Un YouTuber belgian, Gary Ducran, anunţase luni organizarea unui astfel de protest la Bruxelles tot pentru vineri cu un marş care ar fi urmat să se încheie tot în intersecţia Arts-Loi şi pentru care a obţinut autorizaţia primăriei. Dar apoi el s-a răzgândit şi a anulat marşul, invocând faptul că poliţia i-ar fi impus ''un caiet de obligaţii prea important'', inclusiv un serviciu de asigurare a ordinii pe care n-ar fi avut posibilitatea să-l organizeze conform exigenţelor autorităţilor.

