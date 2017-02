Protejaţii lui Dumnezeu. 3 zodii cărora Divinitatea le dă putere

Totul le iese perfect, atunci cand nimeni nu se asteapta. Pare ca o minte stralucita le dicteaza ceea ce au de facut, iar o mana cu puteri supranaturale ii sprijina la fiecare pas. Vorbim despre zodiile carora Divinitatea le este mereu aproape, dandu-le putere si incredere.

Iata care sunt norocosii beneficiari ai ajutorului celest:

Leu

Leul este considerat de prieteni, de cunoscuti, drept un norocos fara margini. Reuseste in tot ceea ce intreprinde si are parte de apreciere, de recunoastere. Dorinta sa de a fi intotdeauna sus, de a avea parte de faima, este sustinuta divin.

Pesti

Cei din urma vor fi cei dintai. Acesta este sloganul nativului Pesti. Sunt ei ultima zodie, dar nu se lasa niciodata mai prejos. Au ambitie, chiar daca nu lasa sa se vada. Au parte si de sustinere din partea lui Dumnezeu, care ii iubeste foarte mult, scrie ele.ro.

Sagetator

Inclinat spre misticism, Sagetatorul este un credincios prin definitie, chiar daca nu se bate cu pumnii in piept. Are astrele de partea sa, are un Inger pazitor, fiind protejat divin. Nu degeaba pare ca ii apar in cale, ca din senin, ocaziile perfecte. Dumnezeu ii lumineaza mereu calea, asa incat sa gaseasca rapid oportunitatile.