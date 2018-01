Promisiune pentru Vlăduț: "Mami se va face bine și va veni acasă". Caz emoționant

FOTO EXPLICATIE: Caz emotionant. Promisiune pentru Vladut

În urmă cu o lună și jumătate, Daniela Toader, mamă și soție, în vârstă de doar 29 de ani, a primit un diagnostic extrem de dur de la medici. Soțul ei i-a făcut o promisiune emoționantă lui Vlăduț, băiețelul de doar 4 ani al celor doi.

Daniela Toader, mămica lui Vlăduț, a fost diagnosticată cu cancer de pancreas cu metastaza hepatică.

Diagnosticul primit în cadrul Clinicii Fundeni București, din România, a fost reconfirmat de institutul Victor Babes. Băiețelul de 4 anișori, Vlad, deși nu stie exact ce se întâmplă, înțelege mai mult decât credem noi.

Tatăl lui Vlăduț i-a făcut acestuia o promisiune emoționantă, că mami se va face bine.

"I-am facut o promisiune, aceea ca mami se va face bine si va veni acasa. Dar pentru asta avem nevoie de ajutorul tuturor celor care pot, deoarece tratamentul este costisitor", a scris el pe Facebook.

"Promisiune către Vlăduț

Curând am descoperit ceea ce nu poti crede ca ti se poate intampla vreodata...Cancerul.

Ce poti spune despre asta atunci cand șocul nu te lasa sa constientizezi ce traiesti, ce poti face sa te pastrezi intreg si sa incepi o lupta crancena cu amalgamul de informatii crude si diagnostice care par fara inteles...

Cancerul este un inamic foarte invaziv şi distructiv pentru corpul nostru. E un proces dureros si foarte lung. Este un proces si o incercare ce iti testează toate faramele de credinta: în capacitatea propriului organism de a se reface, in propriile ganduri, in abilitatile medicului, in alte persoane sau clinici și nu in ultimul rand în Dumnezeu.

De cate ori i-am auzit pe altii spunand: "Daca ai nevoie de ceva, nu ezita să ma suni, eu voi fi acolo sa te ajut". Stiu ca dincolo de orice legaturi, suntem oameni, aşa ca pot doar sa sper ca majoritatea celor care au posibilitatea de a ajuta si de a-si arata sprijinul pentru familia noastra ne pot ajuta folosind conturile:

Toader Stefan Daniel

- Alpha Bank: RO87BUCU1511036079959RON - Sucursala Slobozia

- BCR: RO48RNCB0170097337870001 - Sucursala Slobozia

Toader Daniela Nicoleta

- Raiffeisen Bank: RO12RZBR0000060017844976

Cont EURO:

Toader Stefan Daniel

- Alpha Bank: RO16BUCU1511036368901EUR