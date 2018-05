Proiectul UDMR privind eliberarea mai ușoară din închisoare, la vot final la Cameră

Proiectul UDMR care permite facilități pentru eliberarea mai ușoară din închisoare este astăzi, la vot final, la Camera Deputaților. Proiectul controversat a trecut deja de votul Senatului, după ce a fost adoptat tacit.

Proiectul UDMR a stârnit multe controverse din partea Opoziției. Dacă va fi adoptat în aceeași formă, se va putea dispune liberarea condiționată din inchisoare dupa efecturarea unei treimi din pedeapsa, fata de jumatate cum este in prezent.

Concret, vorbim proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Proiectul poate fi citit aici.

Totodată, proiectul prevede ca celor care scriu carti in penitenciar li se reduc pedepsele cu cate 20 de zile pentru fiecare lucrare:

"In cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate sau inventii si inovatii brevetate, se considera 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiintifica sau inventie si inovatie brevetate." Proiectul se refera si la scaderea pedepselor in functie de zilele de munca prestate, prevedere deja modificata si aflata in vigoare de Legea privind executarea pedepselor - recursul compensatoriu, care a dus la eliberarea unui numar foarte mare de detinuti in ultimele doua saptamani.

Initiatorii - opt parlamenari UDMR - justifica proiectul de lege, in expunerea de motive, prin nevoia reducerii supraaglomerarii din inchisori: “Suntem constienti ca pe plan intern este foarte delicata punerea problemei adoptarii unor acte normative prin care sa se reduca supraaglomerarea din penitenciare, insa aceasta este singura modalitate prin care s-ar imbunatati considerabil conditiile de detentie si ar micsora sumele care ar putea fi alocate unitatilor penitenciare, iar pe de alta parte ar contribui la evitarea pronuntarii unei hotarari pilot de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin care Romania ar fi condamnata pentru neasigurarea conditiilor de detentie corespunzatoare persoanelor private de libertate”.

Initiatori: Császár Károly Zsolt - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Fejér László-Ödön - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán - senator UDMR; Tánczos Barna - senator UDMR; Verestóy Attila - senator UDMR; Ambrus Izabella-Agnes - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR.