Proiectul care reglementează ”munca de acasă”, promulgat de Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de telemuncă.

În februarie, Camera Deputaţilor a adoptat acest proiect în calitate de for decizional.

"Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă să lucreze de acasă. Am adoptat şi noi astăzi această lege care a fost gândită de Guvernul României. Practic, orice persoană care lucrează de pe calculator poate să o facă de acum înainte de acasă, este pontat ca orice altă persoană care ar fi la serviciu, are contractul introdus în Revisal, are toate drepturile ca orice salariat, doar că lucrează de acasă. Este bine şi pentru angajator pentru că nu mai trebuie să plătească cheltuieli de utilităţi, de exemplu, sau cheltuieli de chirie a spaţiului, este bine şi pentru angajat, nu mai pierde două ore de muncă în trafic, nu mai plăteşte transportul şi, sigur, dacă angajatorul îi dă o lucrare care ar putea să fie făcută în 8 ore şi o face în 4 ore este avantajat", declara ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la momentul adoptării proiectului. Ea a arătat că de acest proiect de lege nu vor beneficia doar angajaţii din IT, ci şi traducătorii, dar şi alte categorii de salariaţi, anunță Agerpres.

În ceea ce priveşte pontajul celor 8 ore de lucru pe zi, ministrul Muncii a spus că acesta se poate face electronic.

"Angajatorul trebuie să verifice dacă se respectă acasă toate normele de securitate în muncă şi, de asemenea, Inspectoratele Teritoriale de Muncă pot să facă verificări. Practic, domiciliul se transformă într-un fel de birou, este exact acelaşi lucru ca şi cum ai lucra într-un birou la angajator, doar că o faci de acasă", a explicat Vasilescu.