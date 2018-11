Proiector laser pentru sărbători. Unde găsești cea mai tare ofertă

Proiector laser Crăciun. Se fixeaza foarte usor oriunde in zapada sau in pamant, pentru a proiecta cu succes o multime de efecte si jocuri de lumini. Functioneaza si la temperaturi scazute.

Proiector laser Crăciun.

Acopera-ti casa cu o ploaie de lumini si 12 imagini diferite care cu siguranta iti vor incata privirea, cu acest proiector laser Crăciun de la Teamdeals. Laserul poate fi programat sa se inchida la 1, 2,4, sau 6 ore.

Jocurile de lumini pot fi alese din telecomanda, chiar din casa (maxim 20 metri pt telecomanda). Se potriveste pentru sarbatorile de iarna, petreceri de familie in gradina, parcuri, case / Pensiunni / Hoteluri / Institutii , alte locuri desemnate.

Are orificiu serparat Pentru fiecare culoare Rosu si Verde , Evitandu-se astfel supraincalzirea / defectarea laserului. Printre caracteristici trebuie menționat: modul de redare automata; Cablu de 5M impermeabil; Telecomanda / cu care puteti seta timpului de lucru sau schimba modul si viteza jocurilor de lumini; Materia dur din Metal ceea ce il face Rezistent la socuri/lovituri etc; Efecte de lumina: Miscarea prin rotatia a celor 12 imagini diferite Rosu si Verde, Laseru verde: 50 mW (532nm), rosu: 100 mW (650nm), Timp de incalzire: 2 - 8 minute; Recomandare distanta Proiectie : 7-30 Metri ;In functie de distanta aleasa poate sa acopere pana la 60 metri patrati, Cablu de alimentare Rezistent la apa: Nivel rezistent la apa, Timp de lucru estimativ 5000 de ore; 416 de seri, Telecomanda wireless RF, Control distanta: 2-8m, Model baterie: CR2025 (nu include bateria).

Proiector laser Crăciun. Ce funcții are telecomanda

Proiector laser Crăciun. Functia de pe telecomanda: Pornire oprire : ON / OFF; alegeti culoarea laser verde sau rosu sau ambele; puteti alege modul blit si schimba viteza blitului. flash cu 3 moduri: incet, mediu, rapid; Puteti alege timpul de functionare al laseruluir, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore /dupa 6 ore, necesita o pauza de cel putin 30 de minute; Fiecare culoare are propriul orificiu, ceea ce inseamna luminozitate de 2 ori mai mare.

Pachetul include: 1 x Laser Exterior 12 imagini caracasa metal, 1 x Cablu de alimentare, 1 x Telecomanda, 1 x Suport pentru infingerea in pamant.

Sursa de alimentare AC: AC100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz, Atentie : pentru a evita scurtcircuit-ul trebuie sa infiletati cercul rotund care este montat pe cablu de 5M. Laserul foloseste un motor pentru efectul de miscare. Dimensiune produs: 99 mm (Diametru) x 150 mm; Greutate pachet aproximativ : 1,05 kg, Grad de protectie la intemperii IP44.

Proiector laser Crăciun. Câteva sfaturi

Proiector laser Crăciun. Sfaturi: Evitati expunerea ochilor la radiatii directe. Nu lasati aparatul in preajma copiilor singuri; Conectarea la 220V se va face la o priza protejata de intemperii si de umezeala; Daca produsul se deterioreaza in timp, nu atingeti firele neizolate si nu conectati la priza. Risc de electrocutare! Nu aduceti modificari produsului! Acest lucru este periculos si nici nu este acoperit de garantie!