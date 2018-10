Proiect: Persoanele care vor încheia un parteneriat civil nu vor putea să adopte copii

Deputatul PSD Florin Manole a declarat, marţi, că proiectul de lege privind parteneriatul civil va reglementa viaţa familială pentru persoanele de acelaşi sex sau care nu sunt căsătorite, însă acestea nu vor putea să adopte copii. Parteneriatul civil se va încheia la starea civilă, anunţă deputatul.

„Proiectul vine în urma jurisprudenţei CEDO şi în urma jurisprudenţei recente a CCR şi are legătură cu viaţa de familie, cu acest drept. Are prevederi care se referă la chestiuni patrimoniale, la chestiuni privind datoriile, moştenirile, etc. Urmarea genului de uniri consensuale atât în persoanele de acelaşi sex cât şi pentru persoanele de sexe diferite care nu aveau niciun fel de protecţie juridică. Şi cazul Coman Hemilton este important în această discuţie pentru că a arătat ce înseamnă să lipsească din legislaţia românească protecţia juridică pentru genul acesta de persoane. Proiectul interzice explicit adopţiile”, a declarat deputatul PSD Florin Manole, iniţiatorul proiectului de lege.