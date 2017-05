Programul RABLA la maşini electrice

Veşti bune pentru românii care vor să îşi cumpere o maşină nouă. Ministerul mediului a lansat astăzi programul RABLA 2017, iar fondurile vor putea fi accesate începând de joia viitoare. Prima de casare pentru o maşină veche este de 6.500 de lei. Cei care vor să cumpere o maşină sută la sută electrică vor primi de la stat 10.000 de euro pentru a-şi vedea visul cu ochii.

Cătălin are 30 de ani, lucrează în marketing şi astăzi a urcat pentru prima dată într-o maşină electrică.



Prima de 10 000 de euro pe care statul o va acorda pentru maşini sută la sută electrice pare un motiv bun pentru a-l convinge să renunţe la maşina diesel pe care o are acum.



Bugetul din acest an pentru Rabla Clasic este de 180 de milioane de lei, iar cel pentru Rabla Plus ajunge la 45 de milioane de lei.



Dacă pentru Rabla Clasic, clientul care îşi casează maşina veche la REMAT primeşte un tichet de 6.500 de lei, în cazul Rabla Plus, e nevoie de o solicitare scrisă depusă online pentru accesarea fondurilor. Clientul trebuie însă să nu aibă datorii la bugetul local şi să obţină o notă de înscriere de la un dealer din ţară.

Comercianţii au oferte pentru toate buzunarele dar şi pentru cei mai pretenţioşi ecologişti.



Un astfel de vehicul se încarcă 100 % în aproximativ 2 ore cu o priză specială. Doar că poate fi o adevărată aventură să găseşti o astfel de sursă în oraşele României.

Ministerul vrea acum să deblocheze în acest sens un program blocat de aproape doi ani. Până când toate instituţiile şi parcările vor fi dotate cu surse de încărcare există şi variante. Statul oferă o primă de 20.000 de lei pentru cumpărarea unei mașini hybrid cu emisii de cel mult 50 grame de bioxid de carbon pe kilometru.