Programul "Prima Casă", schimbare de maxima importanță

Senatul ar putea lua în discuţie o schimbare majoră în ceea ce priveşte programul "Prima casă". Este vorba de posibilitate ca şi cei care şi-au cumpărat locuinţe prin acest program să poată renunţa la contract, prin procedura dării în plată.

Președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, anunță faptul că în Comisia din Senat s-a avizat favorabil proiectul prin care cei care au luat credite prin programul Prima Casă pot beneficia de Legea dării în plată.

”Beneficiarii pot apela la Legea darii in plata in situația în care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la bancă," a scris Zamfir pe pagina sa de fb.

Peste 220.000 de români au accesat un credit “Prima Casă” de la lansarea programului, în mai 2009. În 2018, Guvernul a redus cu 500.000 lei suma acordată pentru garantarea împrumuturilor, față de anul trecut. Potrivit estimărilor, suma a acoperit achiziționarea a circa 20.000 de locuințe, cu 5.000 sub nivelul din 2017.