Programul de guvernare PSD, salvarea miniștrilor cu probleme penale?

Hotărârea lui Liviu Dragnea de a consolida un guvern ale cărui ministere importante să fie conduse de persoane certate cu legea conturează suspiciunea alarmantă că în spatele programului de guvernare PSD se ascunde un plan prin care aceste persoane cu probleme penale să scape de rigorile Justiției, scrie Codulluioreste.ro.

Redăm mai jos argumentele prezentate de sursa citată:

“La munca, Lia Olguta Vasilescu, primarita de Craiova, care si-a dobandit porecla de “Cruela de Dolj”, pentru tratamentele absolut inumane asupra cainilor comunitari, are un dosar penal pentru coruptie, instrumentat de DNA bazat pe mai multe plangeri, care vizeaza spalare de bani, mita in forma continuata si abuz in serviciu. Mottoul care o calauzeste in viata, pe Oguta ii apartine, si nu se jeneaza sa-l manifeste public: „Dacă ar fi s-o iau de la capat, aș face acelasi lucru. Indrazneste sa crezi in Romania!”.

La Justitie, Dragnea a impus un individ dubios, acuzat ca ar fi fost promotorul infamei Martea Neagra, care a afirmat de nenumarate ori ca vrea sa schimbe legile care incrimineaza conflictul de interese si care promoveaza, fara nici un argument sustenabil, amnistierea si gratierea politicienilor condamnati pentru fapte penale. Florin Iordache a vrut sa introduca si o lege a minelor care sa dea frau liber exploatarii la Roșia Montana.

Cinismul monstros al demiurgului de Teleorman se vede si in insurubarea, la Ministerul Tineretului, unui individ , sub mandatul caruia, in sinistra guvernare Ponta, au ars tinerii din Clubul Colectiv. Marius Dunca, conducea Protecția Consumatorului, cand a mintit criminal c-a verificat clubul Colectiv, cu 24 de ore inainte sa moara zeci de tineri acolo, arsi de vii.

O alta numire “cu cantec”, o priveste pe Andreea Pastarnac, fosta ambasadoare a Romaniei in Israel, in functia de ministru pentru romanii din strainatate. Desi s-a laudat ca misiunea diplomatica de la Tel Aviv a ajutat substantial pe cei trei tineri, raniti la Colectiv, internati in spitalele israeliene, a fost confruntata cu declaratiile rudelor victimelor incendiului, care o acuza de minciuna sfruntata, prezentand probe, ca nu au primit nici un sprijin de la ambasada.

La Ministerul Fondurilor Europene, a fost inradacinata, Ana Birchall, cea care s-a filmat cand ii dadea spaga 5000 de euro lui Geoana, pentru un loc in Parlament, la scrutinul din 2008”.