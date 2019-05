Program vot 26 mai - Cum se desfasoara

Program vot 26 mai

Program vot 26 mai - Intre ce ore se tin deschise sectiile de votare.

Program vot 26 mai - Orele 7 - 21

Alegerile se desfasoara duminica, 26 mai 2019, intre orele 7:00 – 21:00.

La ora 21:00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului sectiei de vot.

Alegatorii care la ora 21:00 se afla in localul sectiei de vot pot sa isi exercite dreptul de vot.

Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilita miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorti pozitia pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele si independentii care s-au inscris in cursa electorala. In total, au fost validati 13 partide si trei candidati independenti

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti. Aceasta are loc in conditiile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, arata stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numarului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorti.

In schimb, candidatii independenti se trec la sfarsitul buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor.

Europarlamentare 2019. Au ramas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide si de trei persoane fizice, a decis BEC dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de legea electorala.

Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe in 27 aprilie si se incheie in 25 mai, la ora 7.00.

Europarlamentare 2019. Ordinea a fost stabilita prin tragere la sorti, anunta BEC, intr-un comunicat de presa.

Iata ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianta 2020 USR - Plus

3. Pro Romania

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist Romania

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul Romania Unita

12. Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei

13. Blocul Unitatii Nationale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

