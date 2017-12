FOTO EXPLICATIE: Program de Crăciun: supermarket-uri, mall-uri, bănci şi POŞTĂ

In luna cadourilor, romanii sunt in cautare de inspiratii pentru surprizele facute celor dragi, dar isi gasesc timp si pentru cumparaturile pentru mesele festive si momentele speciale in familie.

Tocmai de aceea, Ziare.com va prezinta programul supermarketurilor in perioada Craciunului.



Astfel, in aceste zile, Penny Market isi asteapta clientii in urmatoarele intervale orare, potrivit unui comunicat remis Ziare.com:



⦁ 21-23 decembrie 2017, intre orele 7:00-23:00

⦁ 24 decembrie 2017, intre orele 7:00-18:00

⦁ 25 decembrie 2017 - INCHIS

⦁ 26 decembrie 2017 - intre orele 9:00-16:00

⦁ 27-30 decembrie 2017 - intre orele 7:00-23:00



Si Kaufland are program special, potrivit unui comunicat remis Ziare.com, astfel:



- Duminica, 24 decembrie, ora deschiderii varieaza in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va fi in intervalul orar 16:00- 18:00.



- Luni, 25 decembrie, magazinele Kaufland sunt inchise.



- Marti, 26 decembrie cele mai multe unitati au program scurt: ora deschiderii, in functie de magazin, va fi in intervalul orar 9:00-9:30, iar ora inchiderii se situeaza in intervalul 14:00 - 15:00. In aceasta zi sunt inchise doar magazinele din Curtea de Arges, Gherla, Medias, Campulung, Codlea, Reghin, Orastie, Mioveni, Sighetu Marmatiei.



Pe 23 decembrie, magazinele LIDL sunt deschise de la 7:00 sau 8:00 pana la 21:00, 22:00 sau 23:00, in functie de unitati.



Duminica, 24 decembrie 2017, unitatile isi deschid portile la 07:00 sau la 08:00 si le inchid la 17:00 sau la 18:00. Programul complet poate fi consultat aici.



Pe 25 si 26 decembrie 2017, magazinele LIDL sunt inchise, dar revin la programul normal in intervalul 27-31 decembrie 2017.



Magazinele Auchan vor fi inchise de Craciun si vor avea program redus in Ajun.



Auchan Titan: pe 23 decembrie este deschis pana la ora 24:00, pe 24 decembrie programul este pana la ora 18:00, iar pe 26 se deschide la 10:00 si se inchide la 22:00, iar apoi revine la normal pana pe 30 decembrie.



Auchan Vitan: pe 23 decembrie este deschis pana la 24:00, pe 26 decembrie programul este 10:00-22:00, iar apoi revine la normal pana pe 30 decembrie.



Auchan Cotroceni: pe 23 decembrie este deschis pana la ora 01:00, pe 24 pana la 21:00, iar pe 26 este deschis intre orele 09:00 - 21:00.



Celelalte unitati functioneaza dupa urmatorul orar: pe 23 decembrie sunt deschise pana la 23:00 sau 24:00, pe 24 decembrie intre 07:00 sau 08:00 pana la 18:00, iar pe 26 decembrie sunt deschise intre 08:00 si 23:00.



Magazinele Metro Cash&Carry sunt deschise in aceasta perioada dupa orarul:



23 decembrie: program prelungit

24 decembrie: magazinele se inchid la ora 16:00

25 decembrie: magazinele vor fi inchise

26 decembrie: 08:00-16:00





Magazinele Carrefour vor fi inchise pe 25 decembrie, iar pe 24 decembrie vor avea program scurt, pana la 18:00 sau 19:00.



In cazul unitatilor Cora, acestea functioneaza pana la 18:00 sau 19:00 pe 24 decembrie, pe 25 decembrie sunt inchise, iar pe 26 decembrie se inchid fie la 18:00, la 20:00 sau la 22:00, in functie de magazin.



Programul mall-urilor



Pentru cei care raman in Capitala in perioada urmatoare, Ziare.com va prezinta programul marilor centre comerciale.



Baneasa Shopping City



Pe 24 decembrie 2017, magazinele, cafenelele si restaurantele, zona Feeria si Grand Cinema vor fi deschise intre 10:00 si 19:00. Hipermarketul Carrefour va functiona intre orele 08:00 si 19:00.



Pe 25 decembrie 2017, doar Grand Cinema va fi deschis intre 14:00 si 23:45, restul unitatilor vor fi inchise.



Pe 26 decembrie 2017, magazinele vor functiona in intrvalul 10:00-22:00, iar cafenelele si restaurantele intre 10:00 si 23:00. Cinematograful va fi deschis in intervalul orar 10:00-23:45, iar hipermarketul intre 08:00 si 00:00.



Sun Plaza (Piata Sudului)



Pe 24 decembrie, magazinele si restaurantele vor functiona intre 10:00 si 19:00, iar hipermarketul Cora intre 08:00 si 19:00.



Pe 25 decembrie 2017, unitatile vor fi inchise, cu exceptia Game World, care are program non-stop.



Pe 26 decembrie 2017, magazinele, restaurantele si hipermarketul Cora sunt deschise in intervalul orar 10:00-20:00.



Plaza Romania (Lujerului) si Bucuresti Mall (Vitan)



Cele doua centre comerciale sunt deschise pe 24 decembrie in intervalul orar 10:00-20:00. Pe 25 decembrie, magazinele vor fi inchise, dar clientii vor putea merge in zona de Foodcourt si supermarketuri de la 14:00 la 20:00 si la cinema intre 14:00 si 01:00.



Programul de Craciun al bancilor si Postei Romane



Bancile nu vor avea program cu publicul in zilele de 25 si 26 decembrie, potrivit informatiilor obtinute de Ziare.com.



Ca exceptie, unitatile din centrele comerciale si mall-uri vor fi deschise, dar vor functiona dupa programul acestora, iar activitatea va fi similara zilelor de weekend.



Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in perioada Craciunului, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul:



- In ziua de 23 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru aferent zilei de sambata.



- In zilele de 25 si 26 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise.