Prognoză optimistă pentru 2018: creștere economică de 6,1%. O veste proastă vine la pachet...

Guvernul Dancila

FOTO: Inquam Photo / Octav Ganea

Comisia Națională de Prognoză (CNP) aduce vești bune guvernului PSD-ALDE: creșterea economică din acest an va fi mai mare chiar decât estimarea optimistă din bugetul de stat!

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în creştere la 6,1% proiecţia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) în acest an, în varianta de iarnă a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021.

În estimarea din toamnă, Prognoza vorbea de o creştere economică de 5,5% pentru 2018, conform Agerpres. Bugetul de stat a fost creionat pe o estimare de 5,5%.

Vestea proastă legată de creșterea economică din acest an este că se bazează tot pe consum, iar deficitul comercial se adâncește de la an la an, potrivit CNP.

Astfel, deficitul de balanță comercială (prăpastia dintre importuri și exporturi) va fi de 7,3% în 2018, față de estimarea de 6,9% pentru anul trecut. Deficitul comercial crește la 7,5% în 2019 și 7,8% în 2020.

Pentru următorii trei ani, CNP a menţinut prognozele privind avansul PIB la 5,7% în 2019 şi 2020. respectiv la 5% în 2021.

Valoarea în preţuri curente a Produsului Intern Brut va urca la 924,2 miliarde de lei în acest an, 995,4 miliarde de lei în 2019, 1.072 miliarde de lei în 2020 şi 1.148 miliarde de lei în 2021.

Consumul final este de aşteptat să crească cu 6,3% în acest an, prognoză, de asemenea revizuită în urcare de la 5,8% în toamnă, pe fondul sporirii consumului individual al gospodăriilor cu 6,6%. În următorii trei ani, creşterea consumului va încetini la 5,6% în 2019, 5,4% în 2020 şi 4,9% în 2021.