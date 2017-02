Prognoza meteo: săptămâna începe cu temperaturi de primăvară. De miercuri, revin PLOILE şi FRIGUL

Luni valorile termice vor creşte, iar vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat ceaţă, mai ales dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 şi 18 grade.

În capitală, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru sfârșitul lunii februarie. In jur de zero grade la primele ore si 12-14 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ceață dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.



La munte, cerul va fi temporar noros. În a doua parte a intervalului, pe spaţii mici în Carpaţii Occidentali şi izolat în Carpaţii Orientali, vor fi mai ales ploi, dar slabe cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe creste.



PROGNOZA METEO PENTRU DOUĂ ZILE



Luni valorile termice vor creşte, iar vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat ceaţă, mai ales dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 şi 18 grade.



În capitală, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru sfârșitul lunii februarie. In jur de zero grade la primele ore si 12-14 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ceață dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.



Marti, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii februarie. Temperaturile maxime trec de 10 grade in toata tara pina la 19 grade la Timisoara. În sudul, estul și centrul țării cerul va fi variabil, local, cu înnorări și ceață mai ales dimineața. În restul teritoriului doar dimineata si doar izolat va fi ceață. Vântul va avea intensificări la munte și local în vestul și nord-estul țării.



În capitala, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu 1...3 grade dimineata si o temperatură maximă de 16...17 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ceață în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat.



Miercuri, norii și ploile, care vor fi și sub formă de aversă, se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde majoritatea regiunilor. În zona montană vor fi si lapovite si ninsori. Izolat se pot acumula cantități de apă relativ însemnate. Vântul va avea intensificări la munte, dar local și în restul teritoriului. Temperaturile maxime, în scădere față de marti în vest, nord-vest și centru, se vor încadra între 8-9 grade in Maramures, Crisana si Banat și 18-19 grade in sudul extrem. În Bucureşti, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. 3...5 grade dimineata si 16-18 grade la amiaza. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înnora treptat, iar seara va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.