Cum va fi vremea de Crăciun? Prognoza meteo pe trei zile

În vestul, nordul şi centrul ţării, cerul se va menţine mai mult acoperit şi vor cădea precipitaţii, pe arii mai extinse, seara. Acestea vor fi sub formă de ninsoare, iar în regiunile vestice, trecător şi sub formă de lapoviţă sau ploaie, favorizând depuneri de polei. În restul ţării, înnorările vor fi temporare. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, viscolind şi spulberând zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 8 grade. În zonele joase de relief, pe arii restrânse, va fi ceaţă, îndeosebi dimineaţa.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare. Dimineaţa, în jur de -5 grade si conditii de ceaţă şi la amiază, 2-3 grade.

Duminică, în vestul, nordul și centrul țării, înnorările vor persista și vor mai cădea precipitații, sub formă de ninsoare, dar trecător și lapoviță și ploaie, favorizând depuneri de polei. În restul ţării, cerul ca fi temporar noros si astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse. Vântul va avea unele intensificări, îndeosebi în regiunile sud-vestice și de rtăsărit, iar la munte, în special pe creste, va sufla tare, viscolind și spulberând zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între -1, -2 grade in depresiunile intramontane și 8 grade la Drobeta Turnu Severin.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros si temporar, vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Dimineata, -4...-3 grade si la amiaza, 5...6 grade.

Duminică vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și în sud-vest. Temperaturile maxime, pozitive in toata tara, 1-3 grade in depresiuni si 5 la 10 grade in restul tarii, izolat poate si 11 grade. În nord, est si centru, pe arii relativ extinse, vor fi precipitații, mixte, în sud-est, izolat, ploi slabe sau burniță si in restul teritoriului, local vor fi precipitatii predominat sub forma de ploaie. La munte, vor predomina ninsorile. Se mențin condiții de producere a poleiului. Vântul va avea intensificări susținute la munte, cu viteze mai mari pe creste, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, iar pe arii restrânse .

În Bucureşti, vremea se va încălzi ușor. -5...-3 grade dimineata şi 7-8 grade la amiază. Cerul avea înnorări peste zi, iar spre seara va deveni variabil. Dimineața, vor fi condiții de ceață.

În regiunile intracarpatice, cer noros şi ninsori ce vor ocupa arii mai extinse, seara. In regiunile vestice vor fi şi lapoviţe şi ploi şi condiţii de polei. La munte ninge şi bate vântul în special pe creste, viscolind si spulberind zăpada. Maxime negative in estul Transilvaniei, -1...-2 grade si pozitive in rest dar numai pina la 3 grade la Timisoara.

Si în sud, vreme în general frumoasă şi maxime in general între 1 si 4 grade, cu cele mai mari in Oltenia.

Vreme cu soare si in Dobrogea, 3 grade la amiaza la Tulcea si 2 la Constanta.

În Moldova de sud si centrala şanse semnificative de soare dar în partea de nord a regiunii, cerul se înnorează şi către seara apar şi ninsorile. La amiaza, 5 grade la Suceava, 4 la Iasi, 6 in Bacau si 2 la Galati.