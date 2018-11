Vreme frumoasă! Prognoza meteo în weekend

Astăzi tot o zi mai calda decat normal -maxime în general între 12 şi 17 grade- cerul va fi variabil, cu unele înnorări doar în Dobrogea, vântul va sufla slab şi moderat. Dimineata, în zonele joase, local, va fi ceaţã.

In Bucuresti, dupa o dimineata cetoasa, vremea va fi tot mai caldã decât normal, cu o maximã de 15...16 grade, in conditii de cer variabil si vant slab.

La munte, cald pentru acestă perioadã, cerul este variabil, vântul sufla slab şi moderat, iar temperaturile comparabile cu cele de pana acum...

Sâmbătă, in continuare cald la munte, cu temperaturi peste mediile specifice lunii noiembrie. Duminica, tot cald, cu cer variabiș, vânt slab şi moderat si temperaturi generoase...

Sâmbătă in cea mai mare parte a țării, valorile de temperatură, îndeosebi cele diurne, se vor situa în continuare peste mediile specifice lunii noiembrie. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 18 grade, cu cele mai mari valori in sud-vest (18 la Resita). Cerul va fi parțial noros, iar dimineața în zonele joase local se va forma ceață, care izolat poate fi mai persistentă. Vântul va sufla slab și moderat., iar cele minime între -6 grade în depresiunile intramontane și 10...11 grade pe litoral.

In BUCUREŞTI, maine, ceata si in jur de 3 grade dimineata, la amiaza, 15-17 grade -deci tot mai cald decat normal, in conditii de cer variabil si vânt în general slab.

Duminica, vremea va continua să fie caldă pentru a doua decadă a lunii noiembrie. În regiunile estice și sud-estice și local în cele sudice, norii josi vor persista mai ales la începutul zilei, când doar izolat va fi asociată cu burniță sau ploaie slabă. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade in depresiuni și 19 grade la Timisoara. Dimineata, în zonele joase de relief, pe arii restrânse, va fi ceață.

In BUCUREŞTI, duminica, in continuare cald pentru această dată. 6-7 grade dimineata si 17-18 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață la începutul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat.