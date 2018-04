Prognoza meteo. Cum va fi vremea la mare și la munte în minivacanța de 1 Mai

Vreme frumoasă la mare în minivacanța de 1 Mai

Meteorologii anunță vreme caldă în minivacanța de 1 Mai. Vreme bună la mare, la munte și în București în următoarele zile.

Sâmbătă, vremea va deveni în general frumoasă şi deosebit de caldă în cea mai mare parte a ţării, exceptând zona litoralului unde valorile termice se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei. Cerul va fi variabil, iar unele înnorări şi cu totul izolat averse slabe şi posibil descărcări electrice se vor semnala cu precădere în jumătatea de vest a teritoriului.

Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu intensificări în Carpaţii Meridionali şi în sudul Carpaţilor Occidentali, în special pe creste, în sudul Banatului şi în Moldova, iar temporar şi la cote mai reduse şi în Oltenia şi Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 şi 29 de grade, mai scăzute pe litoral.

BUCURESTI

În capitală, o vreme în general frumoasă şi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade.

MUNTE

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, îndeosebi în zona Carpaţilor Meridionali, unde, doar izolat vor fi ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat cu unele intensificări pe creste, în special din Munţii Banatului.

MARE

La mare, vremea va fi în general frumoasă şi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor scădea faţă de ieri şi se vor încadra între 16 şi 19 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 15 şi 17 grade.

METEO PE 2 ZILE

Duminică, vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă, exceptând zona litoralului unde valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor caracteristice perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade la Constanta și 30 de grade la Atad, Oradea si Alba Iulia. Unele înnorări și averse slabe de scurtă durată posibil însoțite de descărcări electrice se vor semnala doar cu caracter izolat, în special în vestul și nord-vestul țării.

Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Occidentali, în special pe creste, precum și în sudul Banatului, iar temporar și la cote mai reduse local în regiunile extracarpatice. Izolat vor fi condiții de ceață.

În capitală, în continuare deosebit de cald și frumos. 9-11 grade dimineata si in jur de 26 de grade la amiaza.

Luni, valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 pe litoral și 29 de grade la Alba Iulia. În vest și nord-vest, izolat vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în Moldova. Pe spații mici vor fi condiții de ceață.

În Bucureşti, tot vreme caldă şi în general frumoasă, cu 9-10 grade dimineata in oras si spre 7 grade in imprejurimi si in jur de 25 de grade la amiaza.