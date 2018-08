Profeţia părintelui Argatu: Jumătate de Bucureşti, sub dărâmături, jumătate în picioare, dar PUSTIU

Iubit de credincioşi, dar detestat, în aceeaşi măsură, de autorităţile comuniste, părintele Ilarion Argatu a fost unul dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei.

Cu darul prezicerii, părintele Argatu, care şi-a trăit ultimii ani din viaţă la Mănăstirea Cernica, a făcut câteva profeţii despre vremurile pe care le vom trăi, văzând lucruri îngrozitoare în viitor.



Duhovnicul a vorbit despre o catastrofă de neimaginat, despre oraşe şi sate pustii, despre un Bucureşti pe jumătate sub dărâmâturi, dar şi despre durerile oamenilor: despre vremuri în care oamneii nu mai au ce mânca, despre desfrânarea care se va face în văzul lumii, despre sărăcie, boli şi griji.



O parte din aceste viziuni au fost cuprinse în lucrarea Pr. Argatu V. Ioan, “Răspunsuri duhovniceşti”, editia a II- a, 2007.



"Am văzut o jumătate de Bucureşti sub dărâmături şi jumătate în picioare, dar pustiu şi gol, fără oameni. Pe străzi erau maşini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni. Puteai să-ţi alegi pe care voiai. Nimeni nu era şi nimănui nu-i trebuiau. Am văzut oraşe şi sate pustii, câmpii verzi dar pustii. Am intrat într-o casă, să mă dumiresc, dacă este cineva acasă. Nimeni. Pe aragaz, încă mai fierbea ceaunul cu mămăliguţă, masa era aranjată. Jos lângă aragaz un şorţ şi haine femeieşti, semn că a prins-o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune şi spătar haine bărbăteşti şi femeieşti, semn că stăteau la masă. M-am mirat şi eram stupefiat de acea linişte ca de mormânt şi de acel pustiu. Aşa de rari şi de departe erau unii de alţii, poate la sute de kilometri. Toţi erau îmbrăcaţi în haine albe, semn că numai atâţi drepţi s-au mai găsit printre oameni când s-a produs cataclismul. Am văzut până în Rusia. Până la Moscova, nu ştiu dacă or fi fost 7 oameni pe care i-am întâlnit şi aceia erau îmbrăcaţi în haine albe. Pe aici locurile erau arse, de parcă ar fi dat cineva foc la munţi şi la câmpii şi clădiri dărâmate ca la cutremur", a spus părintele.